El sencillo truco para conseguir Spotify Premium gratis: sólo necesitas tener una cuenta

Ahora que conseguir Spotify Premium gratis de manera pirata es más difícil, mucha gente está buscando una manera de obtener acceso a la suscripción de pago de manera más barata, o incluso sin pagar.

Recordemos que, normalmente, Spotify ya ofrece un mes gratis de Premium para todas las cuentas nuevas; eso significa que podemos disfrutar de las ventajas del servicio y la primera vez que pagaremos será después de un mes.

Sin embargo, en ocasiones Spotify tira la casa por la ventana, y ofrece suscripciones Premium gratis con ofertas y promociones; por ejemplo, a veces es posible conseguir Spotify Premium gratis durante 3 meses.

Pero la promoción que vamos a aprovechar hoy no tiene nada que ver con eso; en realidad, se trata de una promoción de Microsoft, que en colaboración con Spotify, está ofreciendo tres meses de Premium gratis para sus usuarios.

La promoción forma parte del programa Microsoft Rewards, dirigido a usuarios con cuenta de Microsoft que pueden conseguir puntos realizando ciertas acciones; unos puntos que pueden ser canjeados por diversas ventajas y promociones.

Microsoft Rewards es muy interesante, especialmente si usamos productos de Microsoft; la mayoría de las recompensas se consiguen usando aplicaciones y servicios como Bing, como por ejemplo, ver las noticias del día usando Bing.

Sin embargo, lo curioso de la promoción de Spotify gratis es que no necesita puntos, sino realizar ciertas acciones; por lo tanto, cualquier persona puede conseguir tres meses gratis de Premium sin necesidad de tener puntos en su cuenta.

En concreto, a continuación vamos a detallar los pasos que tenemos que dar para recibir 3 meses de Spotify Premium gratis con Microsoft Rewards:

Crea una cuenta de Microsoft si no la tienes. Es muy probable que ya la tengas si tienes Windows 11, ya que en este sistema es obligatoria; también puedes simplemente crear una cuenta en Outlook, que es completamente gratuita.

Haz búsquedas en Microsoft Bing usando Microsoft Edge durante 3 días seguidos; recuerda iniciar sesión con tu cuenta, tanto en la página de Bing como en el navegador Edge si no está iniciada, para que se registren tus acciones.

Entra en esta página y pulsa en el botón "Canjear Premio". La página comprobará que has realizado las acciones, y te permitirá enviar los meses de Spotify gratis al correo electrónico que tengas asociado con tu cuenta de Microsoft.

En el correo que recibirás, encontrarás los pasos necesarios para canjear los 3 meses gratis de Spotify Premium en tu cuenta de Spotify, si no la has creado aún. Ya sólo tienes que disfrutar de tu música, tanto en el ordenador como en el móvil.

Un detalle importante a tener en cuenta es que esta promoción sólo es válida para usuarios que no hayan probado antes Spotify Premium; es decir, que si has usado el mes gratis que ofrece Spotify, tu cuenta no puede recibir este premio.

Otro detalle es que la oferta es canjeable sólo hasta agotar existencias, por lo que es importante darnos prisa si estamos interesados.