Adiós al calor: los trucos para controlar tu ventilador de techo desde el móvil y sacarle más partido durante este verano

A las puertas del verano en España se dispara tanto la instalación de aires acondicionados como la compra de ventiladores. En los últimos años los ventiladores de techo han tenido especial relevancia.

Su uso se está popularizando porque son más discretos, no ocupan espacio en el suelo y, además, sustituyen a las lámparas de techo, ya que la mayoría tiene iluminación incorporada.

Para controlarlos antiguamente se usaban pequeños tiradores en los ventiladores, pero actualmente se usan mediante mandos a distancia. Aunque hay mejores formas, más modernas y cómodas.

Una de ellas es la que nos permite controlar el dispositivo desde el móvil o desde un altavoz o pantalla inteligente. Nos referimos a un controlador domótico de radiofrecuencia.

Al contrario que los aires acondicionados, los ventiladores no suelen funcionar con infrarrojos, sino con una señal de radio frecuencia. Esto hace que necesitemos un tipo de dispositivo concreto.

Cómo controlar el ventilador

Un modelo muy popular es el BroadLink RM4 Pro IR/RF, un dispositivo que se puede comprar en tienda como Amazon por unos 50 euros. Es una versión más potente del Broadlink RM3 Mini.

La configuración se realiza mediante una aplicación propia, que lo que hace es vincular el aparato a nuestra red WiFi, y al mismo con el ventilador mediante un escaneado del mando de control.

Broadlink RM4 Pro Broadlink El Androide Libre

Para ello hemos de crear un mando a distancia virtual en la aplicación, con los botones que vayamos a usar, no siendo necesario configurarlos todos.

Una vez hecho podemos usar esa aplicación como mando a distancia desde el móvil para cambiar la velocidad, encenderlo o apagarlo. También podremos controlar la luz si tiene.

Pero lo mejor es que podemos sincronizar esta app de Broadlink con el asistente de voz que tengamos, pudiendo darle una orden hablando para que se active el ventilador.

De esta forma, no es que tengamos que usar la app o el mando, es que no tendremos más que hablar. Y si no tenemos altavoces inteligentes podemos usar el asistente del móvil.

Qué hay que tener en cuenta

Aunque el manejo es muy sencillo, hay ciertas cosas que podrían causar problemas a la hora de usar el ventilador desde el móvil o los asistentes personales.

Comando claro. Tanto Gemini como Alexa permiten crear comandos personalizados para ejecutar tareas, y eso es una ayuda.

Ventilador de techo

En vez de decir el nombre del dispositivo que hayamos configurado, podemos crear una rutina que active el ventilador con una frase como "Alexa, tengo calor" o similar.

Para ello sólo hemos de crear una rutina en el asistente que usemos, y pongamos como activador la frase y como acción la activación del dispositivo.

Interruptor siempre encendido. Es importante remarcar que para que el dispositivo funcione, el interruptor de pared que controla el ventilador ha de estar siempre encendido.

Esto es así porque si se apaga no hay electricidad y el ventilador no recibe la señal del dispositivo, o del mando a distancia, ya puestos.

Es por eso que cuando se usa un ventilador de techo, siempre hay que dejar este interruptor activo y controlarlo desde el mando a distancia. Con este dispositivo pasa lo mismo.

Colocación del aparato. Pese a que es mucho más cómodo usar el control del ventilador sin depender del mando a distancia del mismo, podemos seguir usándolo si así lo queremos, porque no tengamos el móvil a mano o por otro motivo.

Es una de las cosas buenas de este sistema, que no anula el sistema de control original del aparato que venía cuando lo sacamos de la caja.

Rutinas

Algo que permite este dispositivo, que normalmente no se puede hacer con el mando a distancia, es programar su uso. No se trata de programar el apagado, sino el encendido.

Aplicación. Si queremos que el ventilador se encienda automáticamente cuando hace mucho calor, podemos crear una rutina en la aplicación para ello dentro de la aplicación

De esta forma, cuando la temperatura supere ciertos grados, según la propia app, lanzará la orden de activación.

Para poder medir la aplicación tendremos que comprar un pequeño accesorio que se conecta al cable USB de alimentación del dispositivo de Broadlink. Eso sí, no es caro.

Google Home. Si lo que queremos es que se active sólo a una hora concreta, o que se apague a otra, podemos hacerlo desde Google Home siguiendo estos pasos.

Abrimos Google Home.

Pulsar en la opción Automático, en la parte inferior.

Pulsar en el icono +.

Seleccionar el tipo de rutina.

Seleccionar Añadir activador.

Pulsar en A una hora específica.

Elegir la hora y los días en los que se ejecutará la acción.

Pulsar en Añadir activador.

Seleccionar en añadir acción.

Pulsar en encender o apagar.

Alexa. En el caso del asistente de Amazon el proceso es similar: