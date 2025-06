Tu Galaxy Watch cambia para siempre: los relojes de Samsung ya son capaces de detectar la apnea del sueño en España

Después de conocer todos los detalles de la nueva tablet de Samsung, llega una gran noticia para los propietarios de un reloj Galaxy: la función de Apnea del sueño ya está disponible a través de la app Samsung Health Monitor en España.

Samsung amplía oficialmente su disponibilidad a 34 mercados europeos, Australia y Singapur para alcanzar la cifra total de 70 mercados. Lo que va a permitir que millones de personas puedan detectar si tienen este trastorno del sueño potencialmente grave.

La llegada de esta funcionalidad se debe a la obtención de la aprobación de la marca CE (Conformité Européenne) para el Espacio Económico Europeo (EEE). Significa que Samsung ha cumplido los requisitos de la Unión Europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

Una función aprobada también por la Therapeutic Goods Administration (TGA) de Australia y la Health Sciences Authority (HSA) de Singapur. También recibió la autorización De Novo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Con esta novedad se pueden detectar los signos de apnea obstructiva del sueño de moderada a grave y da recomendaciones para mejorar la calidad del sueño con la comprensión de patrones, entrenamiento personalizado para dormir y optimización del entorno de descanso.

Galaxy Watch 6 Manuel Ramírez El Androide Libre

Lo mejor es que ahora identifica también los posibles síntomas con mayor antelación para que así sea más fácil prevenir las complicaciones relacionadas con esta afección común, pero que suele ser complicado diagnosticarla.

La función de Apnea del sueño es una app médica móvil de venta libre que está disponible en un Samsung Galaxy Watch y en un móvil compatible. Con la monitorización de dos noches se pueden identificar los signos de apnea obstructiva del sueño de moderada a grave en adultos mayores de 22 años.

Hay varios puntos importantes. Uno es que no está destinada a usuarios con diagnóstico previo de apnea del sueño y no debe sustituir los métodos tradicionales de diagnóstico. También, los datos proporcionados no están pensados para ayudar al diagnóstico por parte de los médicos.

Esta nueva función llega hoy a España en los Galaxy Watch 4 y modelos posteriores, y requiere Wear OS 5.0 o superior y emparejarse con un móvil Galaxy con Android 12 o superior.

Y finalmente, solo funciona en relojes y móviles adquiridos en los mercados en los que el servicio está disponible entre los que se encuentra España y otras tantas regiones más. La lista completa de países se ha publicado desde el anuncio de Samsung.