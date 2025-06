El puerto USB-C de tu portátil Windows 11 va a cambiar para siempre: por fin es tan fácil como un MacBook

La conexión USB-C es posiblemente una de las mayores decepciones de la historia del sector tecnológico; lo que debería haber sido una conexión milagrosa para usar un cable para todo sólo ha conseguido empeorar las cosas.

Y es que no todas las conexiones USB-C son iguales, aunque lo parezcan. Para empezar, el estándar ya va por la cuarta generación, USB4, y cada una ha ido mejorando con nuevas funciones y capacidades.

Eso tal vez sería perdonable, ya que es el equivalente de comprar un nuevo procesador más potente; si se deja bien clara la generación del puerto, no debería haber confusión. Lamentablemente, aquí es donde empiezan los problemas.

Y es que cada generación de USB-C a su vez tiene varias versiones con diferentes velocidades y características, incluso si todas reciben el mismo nombre; USB 3, por ejemplo, tiene tres versiones diferentes.

Esto es algo que mucha gente ha descubierto por las malas, cuando ha conectado un dispositivo y ha descubierto que no carga rápido, que no es capaz de acceder a todas sus funciones, o directamente que no funciona.

En el caso de los ordenadores portátiles, por ejemplo, un fallo muy común ocurre cuando intentamos conectar una pantalla externa como un monitor por USB-C a nuestro ordenador portátil, sólo para encontrarnos con un mensaje de error.

Después de años de millones de usuarios sufriendo, finalmente Microsoft ha tomado cartas en el asunto. La compañía ha anunciado que obligará a los fabricantes de portátiles a ofrecer puertos USB-C con un mínimo de potencia y velocidad.

En concreto, la promesa de Microsoft es doble. Por una parte, que no importa el puerto USB-C que usemos, siempre podremos usarlo para transferencia de datos, carga y para conectar una pantalla. Simplemente funcionarán.

Por otra parte, Microsoft también garantiza que todos los puertos USB-C con velocidad de 40 Gbps serán compatibles con todos los periféricos Thunderbolt 3 y USB4; todos los dispositivos funcionarán en todos los puertos.

Para cumplir estas promesas, Microsoft ha actualizado el sistema de cualificación WHCP (Windows 11 Hardware Compatibility Program) que los fabricantes tienen que cumplir para que sus portátiles estén certificados para Windows 11.

Las pegatinas que tendrán ordenadores portátiles certificados para Windows 11 Microsoft El Androide Libre

En la práctica, esto implica que si encontramos un ordenador portátil con una pegatina de Windows 11, eso significa que todos sus puertos USB-C podrán ser usados para conectar una pantalla, cargar el portátil, o transferir datos.

Además, si el fabricante especifica que el portátil tiene puertos USB4, eso significará que todos los accesorios Thunderbolt 3 o USB4 que tengamos podrán funcionar sin problemas y sin necesidad de mirar la especificación concreta.

Nuevos requisitos para las conexiones USB-C en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

El proceso será transparente para el usuario, en el sentido de que no tendremos que fijarnos en las especificaciones de cada dispositivo, puerto y cable. Sólo tendremos que enchufarlos y funcionarán sin más dificultades.

En la parte técnica, esto significa que los ordenadores Windows 11 ahora podrán tener dos tipos de puertos: USB3 y USB4; aunque puedan tener diferentes especificaciones, cada uno tendrá capacidades mínimas que siempre tienen que cumplir.

En concreto, todos los puertos USB-C ahora requieren capacidades de USB Power Delivery para cargar el dispositivo, así como DisplayPort Alt Mode con certificación VESA para ofrecer imagen a una pantalla.

Además, Microsoft ahora requiere que los fabricantes incluyan componentes USB certificados por la USB-IF (Implements Forum), la organización encargada de mantener la especificación USB, para garantizar la compatibilidad.

Microsoft pondrá de su parte, además de con estos nuevos requisitos, con un nuevo requerimiento para ofrecer los últimos drivers para dispositivos USB, así como actualizaciones con cada nueva versión de Windows 11.