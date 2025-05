Xiaomi va a dar un golpe en la mesa con su primer procesador puntero: se filtra que es más potente que el de Samsung

Algunos de los primeros 'benchmarks' del Xring 01 de Xiaomi revelan puntuaciones muy parecidas a las de algunos de los mejores procesadores para móviles Android del mercado; si se confirma, la compañía puede dar todo un golpe en la mesa de un mercado que necesitaba otro competidor puntero.

El próximo 22 de mayo, Xiaomi presentará oficialmente el Xring 01, resultado de una inversión de 13.500 millones de yuan (1.660 millones de euros) y una apuesta de su CEO, Lei Jun, por independizarse de Qualcomm y MediaTek; y sorprendentemente, parece que será capaz de conseguirlo en su primer intento, a juzgar por los resultados de las primeras pruebas filtradas por @UniverseIce en X.

A pocos días de su presentación, es normal que un móvil con el nuevo Xring 01 haya empezado a aparecer en la lista de Geekbench, una de las apps de 'benchmark' más populares. Aunque los resultados son muy variados, los mejores están superando la barrera de los 3.000 puntos; concretamente, la mejor puntuación obtenida hasta ahora ha alcanzado una puntuación de 3.119 puntos.

Eso es muy llamativo porque es una puntuación muy cercana a la del Snapdragon 8 Elite lanzado el año pasado, que suele obtener aproximadamente 3.200 puntos de media en Geekbench; y está muy por encima de lo que otros rivales como Google y Samsung han conseguido con sus propios chips. Sin embargo, hay ciertos detalles a tener en cuenta.

La gran variedad de puntuaciones indica que, quien quiera que sea que está probando el Xring 01, lo está haciendo en una variedad de configuraciones y condiciones. Por ejemplo, la puntuación filtrada por @Junkanlosreve es de apenas 2.709 puntos; sigue siendo muy buena y directamente comparable con un MediaTek 9400 que suele obtener puntuaciones en ese rango. Pero tal vez más chocante es que sigue siendo una puntuación muy superior a la obtenida por el Exynos 2400, el último procesador lanzado hasta ahora por Samsung a la espera del próximo Exynos 2500 que podría ser estrenado próximamente, o en el Galaxy Z Flip o en el Galaxy S26.

Pero hasta que no probemos los primeros dispositivos con un Xring 01, no está claro exactamente qué es lo que Xiaomi ha conseguido. Esos primeros dispositivos han sido confirmados hoy como el nuevo Xiaomi 15S Pro y la nueva Xiaomi Pad 7 Ultra, que serán presentados en la misma conferencia el próximo 22 de mayo. Según las filtraciones, el Xiaomi 15S Pro será un smartphone muy parecido al resto de la gama Xiaomi 15, apostando por el rendimiento y la fotografía. La puntuación final del Xring 01 dependerá de factores como la refrigeración integrada en el Xiaomi 15S Pro y el perfil energético que use para alcanzar una buena duración de la batería.

Por lo tanto, esta apuesta de Xiaomi es muy diferente a la de su primer procesador, el Surge S1, que fue estrenado en un smartphone de gama media sin mucho éxito. En esta ocasión, parece evidente que Xiaomi va a atacar directamente a los mejores del mercado, repitiendo la estrategia que usó para el lanzamiento de su primer coche eléctrico, el Xiaomi SU7, que compitió directamente con Tesla y Porsche.