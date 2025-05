La serie Galaxy A de Samsung en España comienza a actualizarse a One UI 7 basado en Android 15: los tres primeros

Hace poco menos de un mes, Samsung empezó a actualizar la serie Galaxy S23, que lanzó hace justo dos años en España, a One UI 7 basado en Android 15. Hoy le ha llegado el día a algunos de los móviles baratos de Samsung que están disponibles en España, como son los Galaxy A35 o el Galaxy A15, entre otros.

Se esperaba que llegasen estos días con muchas ganas debido al retraso que ha sufrido el despliegue de Android 15 en los móviles de Samsung. Ya sea por bugs o por un cambio en la hoja de ruta de las actualizaciones a la última versión de la capa personalizada One UI, se ha tardado demasiado en poder disfrutar de Now Bar, las animaciones fluidas y los cambios en la interfaz.

La hoja de ruta de actualizaciones también incluye a los móviles baratos del fabricante coreano en España, y es justamente el Galaxy A35 el que hoy mismo comienza a actualizarse a esta nueva versión mayor, y justo a las dos semanas de que llegase primeramente a Corea del Sur.

En Europa, según GSMArena, la actualización tiene un tamaño de 3,6 GB, así que se recomienda utilizar la conexión WiFi para ir descargando el archivo y así pasar al firmware con la versión A356BXXU4BYDC. Llega con los parches de seguridad de abril para así estar al día de posibles vulnerabilidades que pudiera sufrir el móvil.

Para revisar que la actualización ya está disponible en España, solo hay que pasarse por ajustes, luego en actualizaciones y descargar el firmware mencionado. Los siguientes móviles que pasan de One UI 6.1 a One UI 7 son dos de la gama baja o barata de Samsung: el Galaxy A15 y el Galaxy A16. Dos que no pasan de los 200 euros y que van a disfrutar de las virtudes y bondades de One UI 7.

6-galaxy-a15

La actualización, según SamMobile, está llegando a Corea del Sur y los miembros de la comunidad de seguidores ya han compartido sus detalles. El Galaxy A15 recibe One UI 7 con la versión del firmware BYD5 e incluye los parches de seguridad de marzo de 2024. La actualización a Android 15 del Galaxy A16 acaba en BYE2 con el parche de seguridad de noviembre de 2024.

En los siguientes días o semanas, al igual que ha pasado con el Galaxy A35, debería llegar para el resto de regiones, como en España, para disfrutar de cambios en la interfaz, Now Bar y la integración plena de Gemini con el gesto Rodea para Buscar y sus nuevos botones para realizar traducciones instantáneas de todo lo que aparece en pantalla. En el Galaxy A15 y A16 hay que olvidarse de Galaxy AI, ya que es una experiencia exclusiva de los móviles premium de Samsung.

Una importante actualización en la que Samsung ha estado trabajando desde hace un par de años para hacer la interfaz más moderna y, según el modelo de Samsung Galaxy, incluir novedades importantes en la inteligencia artificial generativa o las relacionadas con Gemini, que sí estará presente cada vez más en la interacción diaria con Android 15.