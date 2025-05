Golpe a los bloqueos masivos de páginas en España: presentado recurso ante el Tribunal Constitucional para detenerlos

Nuevo giro de guion en la historia de los bloqueos masivos de páginas web en España: el Tribunal Constitucional ha recibido un recurso de amparo que podría acabar con esta práctica, al menos de manera cautelar. Ha sido presentado por RootedCON, contra la decisión a favor de LaLiga y Telefónica del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona.

El pasado mes de diciembre, LaLiga y Telefónica obtuvieron una gran victoria contra la piratería del fútbol, al obtener el permiso del juez para ordenar bloqueos dinámicos de direcciones IP; de esta manera, las operadoras españolas estaban obligadas a bloquear el acceso a las direcciones denunciadas, sin importar si afectaban a servicios legales.

El bloqueo de direcciones IP es diferente al bloqueo de dominios usado hasta ahora en la lucha contra la piratería en España. En la Internet actual, varios servicios pueden compartir la misma dirección IP si la obtienen del mismo proveedor; como resultado, el bloqueo de una dirección IP usada por un servicio pirata provoca también el bloqueo de servicios legales que usan el mismo proveedor.

Ese es el motivo por el que, desde el pasado mes de febrero, España está sufriendo problemas de conexión a Internet todos los fines de semana; desde pequeñas páginas web independientes a grandes plataformas como Twitch han sido víctimas colaterales de la lucha contra la piratería, con los internautas españoles perdiendo el acceso durante varias horas e incluso días.

La reacción de la industria no se hizo esperar, pero la conclusión de la justicia no fue a su favor. El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona desestimó los incidentes de nulidad presentados por el proveedor Cloudflare y por la comunidad de ciberseguridad RootedCON que alegaban que el bloqueo estaba afectando a páginas legales de manera masiva, afectando a sus derechos fundamentales. Sin embargo, el juez consideró que no se habían presentado pruebas suficientes de que eso estuviera ocurriendo, y llegó a descartar la existencia de "bloqueos indiscriminados".

Ahora, RootedCON ha dado el siguiente paso en la batalla legal que ya prometió en su día, con la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La organización afirma que la resolución judicial "ignora de manera sorpresiva los argumentos planteados" en los recursos ante la resolución original, que hacían referencia directa a "derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y las libertades de expresión e información", amparados por la Constitución.

RootedCON cree que la negativa del juez revela una preocupante deriva "en el uso de medidas judiciales para censurar y criminalizar el acceso a Internet", y apela a LaLiga, a los operadores implicados y al poder judicial a "reflexionar" sobre el impacto de este tipo de decisiones.

El recurso de amparo ante el Constitucional solicita medidas cautelares para frenar los bloqueos ordenados por LaLiga; además, RootedCON pide al Congreso de los Diputados un debate público y técnico sobre los límites del control en la red. Hasta ahora, estos bloqueos han pasado desapercibidos en la política española, pero eso también está cambiando; esta misma semana, el BNG (Bloque Nacionalista Galego) exigió la actuación del Gobierno contra los bloqueos.