El popular ChatGPT mejora con la inclusión de los nuevos modelos GPT-4.1 y GPT-4.1 mini

Los cambios que estamos viendo en los diferentes programas con inteligencia artificial son cada vez mayores. La velocidad de mejora de las propuestas de Microsoft, OpenAI o de Google son enormes, y se suceden cada pocos días. Pocas veces hemos visto la llegada de cambios tan rápidos y tan sustanciales en tan poco tiempo, y muchos de ellos están ya disponibles en España.

La última en anunciar mejoras ha sido la empresa dirigida por Sam Altman, OpenAI, que ha confirmado la llegada de sus modelos de lenguaje más potentes, GPT-4.1 y GPT-4.1 mini, a su famoso chatbot ChatGPT. Además, habrá mejoras tanto en la versión de pago ChatGPT Plus como en la gratuita que es la que utiliza la mayoría de usuarios. Estos modelos fueron anunciados en abril, pero sólo estaban disponibles a través de la API de la empresa, no en su chatbot.

En concreto, GPT-4.1 está disponible para los usuarios de ChatGPT Plus, Pro y Team. Los usuarios gratuitos también tendrán mejoras, ya que se integrará en sus perfiles GPT-4.1 mini, que también estará disponible para los usuarios de pago, claro. Eso sí, esta mejora implica la desaparición de GPT-4.0 mini para todos los usuarios de ChatGPT.

Manuel Ramírez El Androide Libre [ChatGPT estrena la versión gratuita de Deep Research, su modelo de investigación: así es frente a la IA de Google]

Estos nuevos modelos GPT-4.1 será de ayuda sobre todo a los desarrolladores que escriben código ayudándose de estas herramientas. Según OpenAI, GPT-4.1 destaca en codificación y seguimiento de instrucciones, pero sobre todo es más rápido que sus antecesores, algo que siempre se agradece y valora.

Estos nuevos modelos han sido objeto de polémica dado que OpenAI no ha publicado tanta información sobre el desarrollo de los mismos y su seguridad. La empresa se ha defendido indicando que "si bien esta es una mejora notable, GPT-4.1 no introduce nuevas modalidades ni formas de interactuar con el modelo, ni supera a o3 en inteligencia. Esto significa que las consideraciones de seguridad, si bien sustanciales, difieren de las de los modelos frontera." Es decir, que no ven motivos para ser más transparentes ya que no hay cambios sustanciales. Con todo, la polémica ha sido lo suficientemente importante como para que la compañía se replantee su política de publicación de este tipo de información.

Ahora queda por ver cuál es la respuesta de Google a este movimiento, si sigue acelerando a implementación de novedades de Gemini tanto en sus usuarios gratuitos como de pago, y si se centra en usos profesionales como la escritura de código o sigue apostando también por un uso mucho más personal y mediático, como Gemini Live.