Huawei quiere que te olvides del iPad, e incluso de tu ordenador portátil: nueva MatePad Pro 12.2 es oficial para España

Hoy ha sido un día importante para Huawei, con la presentación de sus nuevos dispositivos wearables, el Huawei Watch 5 y los Huawei Watch Fit 4 y Watch Fit 4 Pro. Pero esos no son los únicos lanzamientos que ya están disponibles para comprar en España, y de hecho, puede que no sean los más llamativos; ese honor lo puede tener la nueva Huawei MatePad Pro 12.2.

Y es que estamos ante una evolución importante dentro de las tablets de Huawei, un dispositivo que da un salto notable respecto a pasadas generaciones. Los cambios son numerosos, y convierten a esta tablet en un dispositivo capaz de competir contra la iPad de Apple; o, por qué no, contra un ordenador portátil, gracias a una de las novedades de esta generación: el teclado.

La idea de usar una funda con teclado para convertir una tablet en ordenador portátil no es precisamente nueva, pero Huawei la ha mejorado con el nuevo teclado Huawei Glide. Con un peso de apenas 420 gramos, no resultará un añadido molesto, y cuenta con novedades como una ranura para poner el lápiz óptico para que se recargue mientras que no lo estamos usando; además de un nuevo diseño que hace como si la tablet estuviese 'flotando'. Este rediseño también permite abrir y cerrar la tablet en un solo paso, como si fuese un ordenador portátil, y ponernos a trabajar al instante.

El nuevo teclado Glide está fabricado con materiales agradables para la piel, y Huawei asegura que es resistente a las manchas cotidianas; la conexión NearLink permite el emparejamiento rápido con latencia ultrabaja. Continuando con el aspecto, esta nueva MatePad adopta el diseño Golden Silk, inspirado en la delicada textura de las pinturas en seda tradicionales, presume la compañía. Debería dar un toque premium muy llamativo en este rango de precios.

Una vez abierta, la tablet revela otra de sus grandes ventajas: la pantalla Tandem OLED PaperMatte de 12,2 pulgadas. Para empezar, la tecnología Tandem OLED consiste básicamente en integrar dos paneles OLED en una sola pantalla, con tecnología de apilamiento de píxeles a nivel nanométrico; de esta manera, se obtiene un mayor brillo y un mayor control sobre la imagen, lo que se traduce en una mayor calidad de imagen consumiendo menos energía, y una mayor durabilidad.

Todo esto se traduce en una pantalla con un brillo máximo de 2.000 nits, un contraste ultraalto de 2.000.000:1, y resolución 2.800 x 1.840 píxeles. Soporta 1.070 millones de colores con precisión de color de nivel profesional, y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Para rizar el rizo, la versión de la MatePad Pro 12.2 que llegará a España está reforzada con tecnología antibrillo, tecnología antirreflejos a escala nanométrica que elimina el 99% de la interferencia de la luz ambiental, y capas nanoópticas de magnetrón para reducir la reflectividad.

Todo eso es bueno porque es ideal para usar el lápiz táctil M-Pencil de Huawei como si la pantalla fuese papel. Los más de 10.000 niveles de detección de presión y latencia ultrabaja, junto con la microvibración y la amortiguación, ofrecen una experiencia similar a la de escribir en un papel con un lápiz. Para aprovechar esta tecnología, la tablet viene con la nueva app GoPaint preinstalada; ha sido desarrollada junto con la Academia de las Artes de China y ofrece acceso a una gran cantidad de efectos y funciones de pintura que imitan todo tipo de técnicas como lavado de tinta o pintura al óleo.

La Huawei MatePad Pro 12.2 ya se puede conseguir en España con un precio de 849 euros; se incluye el nuevo teclado Glide dentro de la caja, y como promoción de lanzamiento, se ofrece el lápiz táctil M-Pencil completamente gratis, aunque normalmente se vende por separado por 99,90 euros. Por último, Huawei también regala un cupón de 100 euros con la compra de esta tablet en su página oficial.