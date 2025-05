Huawei confirma la presentación de su primer portátil con pantalla plegable y ¿sin sistema Windows?

Huawei está actualmente en un momento dulce, por la buena posición de sus ventas en China y por su creciente capacidad de distanciarse de Estados Unidos. Pese a que quedan lejos los tiempos en los que era líder de ventas en países como España, la empresa china ha demostrado que está lejos de verse cerca de su final.

Con todo, también hay malas noticias, como la que se confirmaba hace unos días que dejaba claro que Huawei ya no podría vender ordenadores personales con Windows al haberse quedado sin licencias y no tener la empresa estadounidense el permiso de la administración Trump para poder venderles más. Así pues, Huawei mostró su primer portátil con HarmonyOS para PC, una versión de su sistema operativo enfocado en ordenadores, evolución de Harmony OS Next, el sistema de móviles que es ya independiente de Android.

Pero ese portátil no era nuevo, era un modelo que se puso a la venta con Windows el año pasado. El primer portátil con este nuevo sistema operativo nativo se presentará, en principio, el 19 de mayo a las 14:30 hora de China, en un evento que ha levantado bastante expectación. Y no sólo por el software.

Según ha mostrado la propia Huawei en una imagen promocional, este portátil sería el primero de la marca en tener una pantalla plegable, similar a la de sus smartphones plegables. Es un factor de forma que hemos visto en otras marcas, como Lenovo, pero que aún no se ha vuelto muy popular. Se denominaría Huawei MateBook Fold Ultimate Design.

Lo curioso es que el uso de HarmonyOS para PC como sistema operativo puede ser una ventaja en este tipo de ordenadores porque el sistema está adaptado desde cero para cambiar la resolución sobre la marcha y, además, para poder ser controlado con gestos y pantallas táctiles, algo que Windows no gestiona tan bien. El procesador usado sería uno propio, desarrollado por la empresa, llamado Kirin X90.

Imagen promocional de Huawei El Androide Libre

La expansión de Huawei con HarmonyOS puede convertirse en un problema a corto plazo en China para Google, y a largo plazo a nivel global. Un tercer sistema, competencia para iOS y Android, no es algo con lo que Google y Apple estuvieran planeando pelear, pero las diferencias de los gobiernos chino y estadounidense puede que les fuercen a ello. Este portátil se anunciaría junto con nuevos móviles, los Nova 14, y accesorios.