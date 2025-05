Adiós a quedarte sin batería: el nuevo móvil de realme para España sorprende con una capacidad y potencia extremas

El nuevo realme GT 7 puede ser el revulsivo que necesitaba una industria que lleva demasiado tiempo durmiendo en los laureles. Los usuarios llevan años pidiendo baterías más grandes y que les permitan usar el smartphone durante más tiempo, pero los fabricantes parecen haber sido incapaces de obtenerlas.

La cosa está cambiando. La llegada de nuevas tecnologías está permitiendo alcanzar cifras que, hasta no hace mucho, parecían imposibles. Realme es una de las marcas que mejor provecho están sacando de estos avances, como demostró hace poco con un prototipo de móvil con batería de 10.000 mAh. El anuncio que ha hecho hoy la compañía no alcanza esa cifra, pero no se queda muy lejos, y la gran diferencia es que pronto podremos tenerlo en las manos.

El nuevo realme GT 7 ya ha sido confirmado para España, con un lanzamiento previsto para el próximo 27 de mayo; pero como es habitual, la marca va a ir ofreciendo más información sobre el dispositivo a lo largo de los días previos al evento. Hoy le toca el turno a la batería, que en el caso del realme GT 7 será de 7.000 mAh; una capacidad excepcional que debería permitirnos usar el móvil durante todo el día sin problemas.

No sólo eso, sino que realme presume de ser la primera marca en ofrecer un combo de batería de 7.000 mAh junto con carga rápida de 120 W. Aunque esta no es la primera vez que vemos una potencia semejante en la carga, sí que es la primera vez que la vemos con una batería de esta capacidad. Tradicionalmente, los fabricantes han tenido que sacrificar capacidad de batería para poder alcanzar las mayores velocidades de carga, pero ese no será el caso con el realme GT 7.

Según la compañía, el cargador de 120 W será capaz de recargar la batería completamente en solo 40 minutos, eliminando cualquier tipo de miedo que podamos tener de que no vamos a tener el móvil durante todo el día.

Parte de este logro se ha obtenido por una colaboración de realme con TÜV Rheinland, que ha validado la tecnología de batería del realme GT 7. Sorprendentemente, parece que realme ha conseguido todo esto superando las limitaciones de las baterías de iones de litio, en vez de tener que usar el silicio como ya está experimentando.

El otro elemento que ha sido revelado hoy es el procesador: el realme GT 7 será el primer móvil basado en el Dimensity 9400e lanzado en Europa. El nuevo chip de MediaTek promete ser uno de los tres mejores disponibles en nuestro mercado, gracias a velocidades de reloj aumentadas y un motor de IA dedicado. El rendimiento en juegos promete ser especialmente bueno, con una tasa de frames de 120 fps en los 20 juegos más populares según las pruebas de realme.