El widget de búsqueda de Google cambia para siempre en tu móvil: así es el nuevo botón de acceso con 11 opciones

Google tiene varios frentes abiertos como una contienda permanente que le mantiene en "estado de guerra", y aparte de Gemini o las actualizaciones que hace a sus Pixel, ahora se ha tomado un pequeño descanso para rediseñar el widget de la barra de búsqueda en Android. Esta vez la propuesta se basa en ofrecer un acceso directo personalizado con 11 opciones posibles.

Lo que hace ahora Google es dar la opción al usuario de elegir entre varios botones para personalizar la experiencia de la barra del buscador con todas estas posibilidades: ninguno, modo IA, traducción, búsqueda de canciones, tiempo, traducción (cámara), deportes, diccionario, trabajo en casa, finanzas, guardado y noticias.

Este botón personalizado aparece separado justo a la derecha del widget para dejar al botón de micrófono y el de Google Lens un poco antes. El nuevo diseño está basado en la renovación de la interfaz de Rodea para buscar a través de una actualización a principios de este año. Un poco más alto que antes, pero sigue el lenguaje de diseño de Material 3 para hacer un poco más gruesos los campos de búsqueda.

El resto del widget sigue prácticamente igual y la novedad yace en el acceso directo opcional que se mueva a la derecha para permanecer como un botón que se convierte en el protagonista de todo el widget. Lo que hace que sea más fácil diferenciarlo al igual que tocarlo para pasar al modo IA o la traducción directa con la app de cámara al apuntar con el móvil a cualquier texto en otro idioma.

El tamaño mínimo para que el widget se dibuje por completo es 4 x 1 en vez de 3 x 1, así que habrá que adaptar la pantalla de inicio para poder usar el nuevo botón personalizado del widget. Hay otro pequeño detalle en el widget al ajustar la transparencia, ya que lo que se modificará será la parte externa.

Para personalizar el botón extra simplemente se hace un toque largo sobre el widget en la pantalla de inicio y se selecciona el lápiz. Ahora podremos elegir el acceso deseado para personalizar totalmente la experiencia de uno de los widgets más usados desde siempre en Android.

9to5Google ha encontrado el rediseño en la beta de la app de Google con versión 16.17. La posibilidad de configurar este botón está disponible en otras capas como One UI 7, pero todavía no aparecen las tres nuevas opciones de esta actualización: modo IA, guardados y noticias, por lo que el número total de accesos ahora mismo asciende a once.

Una actualización esperada para personalizar totalmente el widget y así configurar el que más nos convenga, uno para utilizar la cámara cuando viajemos y así se puedan traducir los textos en otro idioma, o pasar directamente al modo IA para la inteligencia artificial generativa de Google con Gemini.