Si te has cansado de Windows 11, Huawei tiene la solución: este ordenador portátil es la nueva pesadilla de Microsoft

Los próximos ordenadores de Huawei vendrán con HarmonyOS preinstalado en vez de Windows, después de que la compañía china se haya quedado sin licencias del sistema operativo de Microsoft. Sin embargo, los usuarios que ya tienen portátiles de la marca no sufrirán ningún cambio a como ya estaban.

Esta es una decisión inevitable de parte de Huawei, que sigue sufriendo las consecuencias de las sanciones del gobierno de Donald Trump contra compañías tecnológicas chinas, y que le impiden mantener relaciones comerciales con empresas estadounidenses. La división de smartphones de Huawei fue la gran afectada, al no poder preinstalar aplicaciones de Google y otros desarrolladores en sus dispositivos.

Ahora, le toca el turno a la división de ordenadores de Huawei, que ya no podrá ofrecer dispositivos con Windows preinstalado, al ser un producto comercial desarrollado por una compañía estadounidense, Microsoft. Aunque pueda parecer extraño que Huawei haya seguido vendiendo ordenadores con Windows 11 preinstalado hasta ahora, tiene todo el sentido del mundo: la compañía compró las licencias a Microsoft antes de que el bloqueo entrara en vigor, y ha pasado estos años usándolas en los dispositivos vendidos en España y el resto del mundo.

Pero como revelan en South China Morning Post, a Huawei se le han acabado las licencias de Windows 11, y como no puede comprar más, tendrá que dejar de usar el sistema operativo en sus productos. La buena noticia para los usuarios es que los ordenadores ya vendidos seguirán funcionando sin problemas; las licencias ya están asociadas a esos ordenadores y estos seguirán recibiendo actualizaciones de Microsoft y Huawei. Por lo tanto, si hemos comprado un ordenador de Huawei, realmente no tenemos que temer nada, y no tenemos que hacer nada especial para seguir recibiendo soporte.

Y la buena noticia para Huawei, es que la compañía se encuentra en una situación muy diferente a cuando tuvo que dejar de usar las apps de Google en sus móviles Android. Con el paso de los años, Huawei no sólo ha ido superando los obstáculos del bloqueo estadounidense, sino que en cierta medida, se puede decir que ha sido una bendición para la compañía.

Huawei ha vuelto a lo más alto de las listas de ventas, por el momento en su China natal, y se ha vuelto más independiente con el desarrollo de su propio sistema operativo, HarmonyOS, y sus propios chips que no dependen de Qualcomm o de MediaTek. Dispositivos como el plegable triple Huawei Mate XT demuestran que la compañía ha vuelto a la vanguardia del sector, y HarmonyOS es la base de un nuevo ecosistema en el que todos sus dispositivos están conectados, también sus ordenadores.

El primer ordenador de Huawei con HarmonyOS 5 preinstalado Weibo | South China Morning Post El Androide Libre

El primer ordenador de Huawei que usa HarmonyOS es el MateBook X Pro lanzado en el 2024, que ya se puede obtener en tiendas chinas con el nuevo sistema preinstalado; pero además, la compañía ha revelado que próximamente lanzará un nuevo ordenador, que aún no tiene nombre, con el nuevo HarmonyOS 5 preinstalado, también conocido como Harmony Next.

Aunque este nuevo ordenador no puede ejecutar programas de Windows, al estar basado en Linux permite la instalación de miles de apps desarrolladas por la comunidad, además de los programas propios de Huawei. Entre estos últimos se encuentra el asistente Celia, una alternativa a Copilot centrada en el trabajo de oficina que es capaz de realizar tareas como resumir reuniones, crear presentaciones, obtener información de nuestros documentos, y más.

La fortaleza de este portátil se encuentra en la plataforma HarmonyOS, lo que le permite ejecutar las mismas apps que en los móviles Huawei, con acceso a la tienda de apps de la compañía. De la misma manera, la interfaz es una mezcla de un escritorio tradicional con un smartphone, con una barra de apps inferior y una pantalla de inicio con las apps instaladas y organización en forma de carpetas.

El primer portátil basado en HarmonyOS Next estará disponible en China a partir del 19 de mayo, y probablemente entonces conoceremos más detalles técnicos; aunque por el momento, la posibilidad de un lanzamiento en España es un misterio.