Revolución en Netflix: las apps cambian para siempre con nueva interfaz, funciones de IA y un 'feed' de vídeo como TikTok

Netflix ahora ofrece una nueva experiencia, con un diseño más sencillo y fácil de usar, pero también con nuevas funciones que se suman a las últimas tendencias del sector tecnológico. Tanto la app de Netflix para televisores inteligentes como las de iOS y Android recibirán cambios, aunque algunos serán exclusivos de determinadas plataformas, al menos por el momento.

Para empezar, la experiencia de Netflix en el televisor ha recibido un lavado completo de cara, con un cambio en la interfaz que pretende facilitar el acceso y el uso de todas sus funciones. Una de las mayores diferencias, y un buen ejemplo de la nueva filosofía de diseño, se encuentra en la posición de los botones de Buscar y Mi Lista, que tradicionalmente han estado ocultos en una barra lateral; a partir de ahora, estos botones permanecen visibles en la parte superior de la pantalla en todo momento, incluso si estamos navegando por la interfaz.

De la misma manera, la interfaz ha cambiado con el objetivo de facilitar la búsqueda de películas y series que nos podrían interesar; es evidente que Netflix siente que los usuarios podrían estar viendo más contenido, pero que no lo están haciendo porque la interfaz no es lo suficientemente amigable. De ahí otra gran novedad: las nuevas etiquetas, que muestran información relacionada que pueden motivar al usuario a ver ese contenido; lo interesante es que, en vez de simplemente mostrar datos sobre el contenido, como el género o el director, se muestra información que no aparece necesariamente en una sinopsis.

Por ejemplo, algunas de estas etiquetas nos informan si la serie va a recibir una segunda temporada pronto, o si la nueva temporada se acaba de estrenar, por lo que nos podría interesar ver la primera temporada ahora antes de que se estrene; esta etiqueta se está usando para promocionar la serie Wednesday, cuya segunda temporada ya es oficial y será estrenada el próximo mes de agosto. Otras etiquetas revelan si el contenido es especialmente popular, como "Número 1 en series de TV", o si han recibido premios de la crítica, como "Ganador del premio Emmy".

De la misma manera, las recomendaciones de Netflix han sido mejoradas, y en la página de inicio ahora se mostrarán series y películas que encajan mejor con nuestro "estado de ánimo" e intereses del momento, según la compañía.

Además de la app para televisores, las apps móviles de Netflix también han recibido cambios o los van a recibir próximamente. Tal vez la novedad más llamativa es un nuevo feed vertical de vídeos, claramente inspirado por TikTok, que nos servirá para descubrir nuevo contenido. Al igual que cualquier app de vídeo vertical, esta sección nos permitirá deslizar hacia abajo para descubrir un nuevo vídeo, con clips de series y películas de Netflix; si uno de estos vídeos nos interesa, podremos añadir el contenido fácilmente a Mi Lista sólo con pulsar un botón.

Netflix también ha anunciado que se sube al carro de la IA generativa, aunque por el momento, no ha anunciado películas generadas por IA como han demostrado herramientas como Sora de OpenAI o Veo de Google. En vez de eso, Netflix va a empezar a usar IA generativa en la función de búsqueda; esto permitirá a los usuarios usar frases naturales en vez del nombre concreto de una película o un género.

Por ejemplo, el usuario puede pedir "algo divertido y gracioso", y la nueva búsqueda mostrará recomendaciones que encajen con ese sentimiento. Por el momento, esta nueva búsqueda con IA está disponible sólo en fase beta opcional, y únicamente para usuarios de iOS, por lo que el resto de usuarios tendrá que esperar.