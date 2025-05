Amazon va a secuestrar tus libros: haz esto ahora mismo si no quieres perder acceso a tus compras de Kindle

A partir del 26 de mayo de 2025, la app de Kindle dejará de funcionar correctamente desde la versión 8.51 o anterior; los usuarios que aún estén utilizando estas versiones antiguas de la app perderán el acceso a los libros que hayan comprado en la plataforma de Amazon, hasta que puedan actualizar a la última versión.

Detrás de esta extraña decisión se encuentra el último golpe de Amazon contra la piratería, pero también contra la libertad de los usuarios de usar los libros comprados como quieran. La compañía se encuentra en una auténtica cruzada contra las descargas de libros de Kindle, tanto legales como piratas, hasta el punto de que ha bloqueado completamente su plataforma para impedirlo y puede dejar a muchos usuarios completamente abandonados.

Los usuarios de Android estarán obligados a usar la última versión de la app de Kindle, a partir de la versión 9.0; la versión antigua de la app perderá el soporte de descarga de contenido de Kindle, por lo que no podrá acceder a los libros de nuestra cuenta. Esto no sería un problema, si no fuera por el hecho de que no todos los usuarios podrán actualizar a la versión 9.0 de la app de Kindle.

Entre los usuarios que pueden perder acceso a sus libros de Kindle se encuentran los de dispositivos viejos, con una versión antigua de Android que no es compatible con la nueva app de Kindle, por ejemplo. La propia compañía reconoce que existe la posibilidad de que algunos clientes legales se queden sin sus libros, pero las únicas soluciones que aporta es usar la versión de Kindle para la web (read.amazon.com), comprar un dispositivo Kindle compatible, o usar la app Kindle en otro dispositivo.

La justificación oficial de Amazon para tomar esta decisión es que la última actualización "asegura que sacarás lo máximo de la experiencia de Kindle y que la app opera como es debido". Pero en realidad, existe otra motivación que no tiene nada que ver con "mejorar la experiencia", y tiene que ver con el control sobre la descarga de libros comprados en Kindle, como revelan en Goodereader.

Y es que la versión 9.0 de Kindle ha introducido nuevas protecciones en los libros descargados desde la app, que impiden que puedan ser extraídos y copiados a otro dispositivo. Existen métodos para extraer libros usando la app antigua de Kindle y hacer una copia de seguridad de los libros comprados en la plataforma de Amazon; pero la compañía se ha enterado y ha forzado la actualización que introduce la nueva protección.

Recordemos que el pasado mes de febrero, Amazon eliminó la función de descarga de libros de Kindle, que permitía hacer copias de seguridad de nuestras compras para leerlas sin conexión o si eran eliminadas de la plataforma. Amazon tiene un historial de censura y borrado de libros en su plataforma por diversas razones, y esa función era muy utilizada por usuarios que querían mantener una copia de sus libros.

En el 2025, Amazon se ha centrado en acabar con la piratería de libros de Kindle, y como consecuencia, cualquier posibilidad de hacer copias de seguridad legales de los libros está siendo perseguida y eliminada.