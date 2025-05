Revolución en Android: Google filtra por error el nuevo diseño que va a cambiar el aspecto de tu móvil para siempre

Semanas antes de la presentación oficial, Google ha publicado por error el anuncio de Material 3 Expressive, el nuevo estilo de diseño de Android que será adoptado empezando por la próxima versión del sistema, Android 16.

Material 3 Expresive, también conocido como M3 Expressive o simplemente "diseño expresivo", se trata de una evolución de Material You, resultado de "docenas" de iteraciones y decenas de estudios en el que han participado 18.000 personas de todo el mundo. En Google se dieron cuenta rápido del error, pero fue demasiado tarde; la página del anuncio ha sido guardada en Internet Archive y medios como 9to5Google fueron capaces de obtener las imágenes.

Aunque la IA de Gemini se ha convertido en la gran protagonista de Android y todo lo relacionado con Google, la compañía ha querido dejar claro que Material 3 Expressive no es el resultado de un algoritmo o de "tomar decisiones basándose en datos", sino que es una colaboración de investigación, diseño e ingeniería. El objetivo era crear un sistema "que es tanto bonito como altamente usable", para que los diseñadores puedan usar los nuevos componentes con la seguridad de que "es fácil de usar y la gente puede conectar con ello".

Todo esto se traduce en cambios importantes, algunos mayores y otros menores, en la interfaz usada por Android hasta ahora. Ya hemos visto algunos de estos cambios, especialmente en el tamaño de algunos componentes como barras y botones, así como nuevos tipos de letra; el efecto de desenfoque ha vuelto, aunque a juzgar por la presentación no será tan prominente como se esperaba, y los colores planos personalizables de Material You se mantienen.

M3 Expressive también trae novedades en la interfaz, la mayor una nueva "barra flotante" que sustituye a la barra de menú inferior usada en apps como Google Fotos o Gmail. La nueva barra no ocupa todo el ancho de la pantalla, sino que aparece flotando en la parte inferior dejando ver más partes de la app. Es algo parecido a la barra de Google Chat, y de hecho, es posible que esa haya sido la inspiración o al menos, un primer prototipo de la nueva barra.

Ninguna de las imágenes compartidas por Google son de apps reales, por lo que tendremos que esperar para ver cómo se aplican estos conceptos en la práctica. Lo que sí se han publicado son pruebas de concepto, capturas de cómo serían las nuevas apps diseñadas en Material 3 Expressive. Un ejemplo es una app de correo similar a Gmail; el nuevo diseño muestra una barra inferior con accesos directos y un enorme botón para enviar el correo; Google afirma que en sus pruebas, los usuarios encontraron la manera de enviar un correo hasta 4 veces más rápido que con el diseño anterior.

Una de las prioridades de Material 3 Expressive parece estar precisamente en hacer que los usuarios pasen menos tiempo buscando la manera de hacer cosas, aunque eso parece traducirse mayormente en componentes de la interfaz, como botones, más grandes.

La buena noticia es que Google no ha dejado atrás el concepto de personalización y originalidad que caracteriza a Material You; de hecho, Google parece haber apostado más por eso. En palabras de la compañía, Material 3 Expressive nació en el 2022, cuando el equipo de diseño se preguntó por qué las apps diseñadas para Material You se parecían tanto y por qué eran tan aburridas.