Twitch, bloqueada en España: la lucha contra las IPTV para ver el fútbol gratis se cobra una sorprendente víctima

Los bloqueos masivos ordenados por LaLiga gracias a una sentencia judicial en favor del organismo deportivo y Telefónica continúan. De hecho, lejos de calmarse con el paso de las semanas, la situación es más crítica que nunca, con la mayor cantidad de direcciones bloqueadas usando el polémico método aprobado por la justicia hasta ahora.

Como consecuencia de estos bloqueos masivos, la semana pasada los internautas españoles no pudieron usar uno de los servicios más populares de la red: Twitch. El servicio de streaming propiedad de Amazon permaneció inaccesible para millones de usuarios durante varias horas entre el jueves y el viernes pasado; y en esta ocasión, el bloqueo a Twitch se habría realizado aposta, y no como accidente como resultado de otro bloqueo sin relación con el servicio de streaming. Como revelan en ADSLZone, el bloqueo de tres direcciones IP que dirigen a la página web de Twitch fue el culpable de que el servicio permaneciese inaccesible en España.

Esto es sorprendente por varias razones, empezando porque parece contradecir la postura de LaLiga de que está utilizando este tipo de bloqueo más agresivo porque las operadoras e intermediarios no están poniendo de su parte para acabar con el acceso pirata al fútbol. Como explican en BandaAncha, Twitch cuenta con un sistema para que los propietarios de los derechos denuncien posibles infracciones; y la plataforma tradicionalmente no ha tenido reparos en cerrar retransmisiones que pueden vulnerar esos derechos.

La decisión de bloquear Twitch es incluso más chocante teniendo en cuenta que se trata de un servicio propiedad de Amazon, que ha sido elogiado por LaLiga en el pasado por su lucha contra el fútbol pirata. De hecho, el mes pasado LaLiga presumió de estar en fase de diálogo con Amazon Web Services, el servicio en la nube de la compañía, para implementar su nuevo sistema de bloqueo que no requiere de autorización judicial expresa y LaLiga puede realizar directamente a la empresa. Por lo tanto, a todas luces parece que Amazon está colaborando con LaLiga (a menos que dichas conversaciones no hayan llegado a buen puerto), y aún así uno de sus servicios ha sido bloqueado completamente.

Pexels El Androide Libre Los bloqueos masivos de Internet en España son "censura de Internet sin rendir cuentas": usuarios y empresas protestan

Twitch no ha sido la única página bloqueada en España, ni mucho menos. De hecho, páginas y usuarios que se dedican a registrar dichos bloqueos manualmente (ya que no existe transparencia sobre las direcciones bloqueadas) han descubierto que el pasado domingo, LaLiga duplicó la cantidad de direcciones IP bloqueadas respecto al sábado. El motivo parece estar en el partido del Real Madrid contra el Celta de Vigo celebrado ayer.

Este aumento repentino en los bloqueos es notable porque llega después de una reunión entre LaLiga y miembros del Parlamento Europeo, SROC (Coalición de Propietarios de Derechos Deportivos) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. La nota de prensa oficial de LaLiga no hace mención a los bloqueos realizados a páginas web que no tienen nada que ver con la piratería del fútbol, por lo que no está claro si ese fue un punto de discusión en la reunión; pero todo apunta a que LaLiga habría recibido un espaldarazo, con una propuesta de la SROC de básicamente adoptar el bloqueo del Piracy Shield italiano a nivel europeo, con un instrumento normativo en la Unión Europea que obligue a intermediarios a eliminar "contenido ilícito en directo o como muy tarde, durante su transmisión".