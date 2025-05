El sencillo truco para seguir usando Windows 10 de manera segura durante años que Microsoft no quiere que sepas

Ya queda muy poco para el fin de soporte de Windows 10; el próximo mes de octubre, Microsoft abandonará completamente el que sigue siendo el sistema operativo de ordenador más usado del mundo. Aunque los ordenadores con Windows 10 seguirán funcionando, no recibirán más actualizaciones de seguridad, lo que los hará inseguros y vulnerables ante futuros ataques y virus. Sin embargo, existe una manera de seguir usándolos de manera segura, cambiando a la versión Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021.

Esto puede parecer sorprendente, teniendo en cuenta que Microsoft ha sido muy clara en sus intenciones de abandonar completamente a los usuarios de Windows 10, caiga quien caiga. Una agresiva campaña de marketing, junto con decisiones polémicas como empeorar Windows 10, han fomentado que las instalaciones de Windows 11 se hayan disparado; según datos de Statcounter, Windows 11 ya representa el 43,72% de las instalaciones de Windows, muy cerca ya del 52,94% de Windows 10.

Está claro que muchos usuarios sienten que no tienen más remedio que actualizar a Windows 11, aunque eso no sea completamente cierto. Y es que el fin de soporte de Windows 10 afecta únicamente a las versiones comerciales dirigidas al usuario medio; pero hay otras versiones que seguirán recibiendo soporte, incluyendo actualizaciones de seguridad, durante muchos años más.

Como explican en The Register, estas versiones son Windows 10 Enterprise LTSC 2021, cuyo soporte terminará en enero de 2027, y Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, que recibirá soporte hasta enero de 2032. En efecto, eso significa que, si cambiamos a esta última versión, podremos seguir recibiendo actualizaciones de seguridad durante siete años más, con toda la tranquilidad que ello conlleva.

No es tan bonito como parece, por supuesto, y hay mucha letra pequeña que leer, con algunos aspectos positivos y otros negativos; no es de extrañar que la propia Microsoft no promocione estas versiones, no sólo porque estaría saboteando la migración a Windows 11, sino porque estas versiones de Windows 10 no están diseñadas para el usuario medio.

Como su nombre indica, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 está diseñada para dispositivos del Internet de las Cosas en empresas y para usuarios profesionales. Eso implica que no es exactamente igual que la versión de Windows 10 que usamos en nuestro ordenador, y vamos a perder algunas cosas. Por otra parte, hay algunos cambios que algunos usuarios agradecerán.

Por ejemplo, esta versión de Windows 10 no tiene la Tienda de Windows ni la mayoría de las apps que vienen preinstaladas, como OneDrive; la única app de Microsoft que encontraremos es el navegador Edge. Irónicamente, esto puede ser algo positivo para muchos usuarios que están hartos de 'bloatware' en su ordenador. Otra ventaja de estas versiones es que se pueden usar sin una cuenta de Microsoft; aunque el proceso de instalación solicita una cuenta de Windows Enterprise, es posible cancelarlo y crear una cuenta local tradicional, que no se sincronizará en la nube y mantendrá todos nuestros archivos y configuración de manera local (por lo que se perderán si le pasa algo al ordenador).

Pero sin duda alguna, el mayor aspecto negativo, y el mayor obstáculo de Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 llega a la hora de instalarlo. Para empezar, no es posible cambiar de Windows 10 Home o Pro a Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021; tendremos que realizar una instalación desde cero, para lo que tendremos que descargar la imagen ISO desde la página oficial de Microsoft y crear un volumen de instalación (ya sea con un USB o un DVD).

El gran problema es que Microsoft no vende claves de Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 al público general; así que no tenemos una manera sencilla de conseguir una. En España, Microsoft vende licencias de Windows 10 en grandes volúmenes, pero eso sólo nos servirá si tenemos varios ordenadores; por lo tanto, la única opción real es buscar una tienda revendedora de claves de Windows que sea fiable.