La popular relación calidad precio de Xiaomi brilla donde menos te lo esperas, en la cocina

La llegada de Xiaomi a España en 2017 fue la llegada oficial de una marca que ya estaba presente en muchas casas. No era raro que antes, incluso en hogares donde la tecnología no era una prioridad, que algún integrante contara con un móvil de esta marca, aunque fuera importado a través de webs chinas.

La empresa aterrizó con modelos de gama media y luego ha ido ampliando su portafolio con móviles muy baratos y otros de gama ultra alta, que compiten con los mejores del mercado. Pero además de los smartphones o de las tablets, Xiaomi se está posicionando como una referencia en el pequeño electrodoméstico.

La compañía ya tiene a la venta en España ventiladores, lámparas o patinetes. Pero donde más brilla la empresa es en sus aparatos de cocina, tanto lo que son conectados, como la freidora de aire o la arrocera, como los nuevos que destacan por precio y diseño, aunque no sean inteligentes.

Hace unos días Xiaomi anunció la llegada a nuestro país de una tostadora y de una batidora. Lo peculiar era que el color usado era el negro, y no el blanco como era normal hasta ahora. Pero también destacó que sus productos no eran inteligentes, no estaban controlados por Xiaomi Home.

Esto le ha permitido bajar su precio y centrarse aún más en la calidad de construcción. Así, Xiaomi se está posicionando como una referencia a la hora de comprar cualquier tipo de aparato eléctrico para nuestra cocina, e incluso de nuestro hogar, con productos como aspiradoras o televisores a un precio muy inferior a su competencia pero con una calidad, al menos, igual de alta.

Y parece que la empresa va a redoblar su esfuerzo ya que en este 2025 traerá también grandes electrodomésticos, como frigoríficos o lavadoras, además de otros que se esperan, como cafeteras automáticas. Eso es lo que declaró Borja Gómez-Carrillo, country manager de Xiaomi Iberia, en la V edición del Foro Económico Español Wake Up, Spain!: "En China tenemos más productos que vamos trayendo poco a poco al mercado y puedo confirmar que en verano vamos a traer a España aire acondicionado y a finales de año, frigoríficos y lavadoras".

Y es que en Xiaomi saben que el precio es un factor clave en España. Daniel Desjarlais, director de comunicación y relaciones públicas de Xiaomi International ya lo remarcaba en una entrevista en EL ESPAÑOL afirmando que su "objetivo es ofrecer productos mejores que la competencia a precio más bajo. Eso seguirá siendo así en todas nuestras categorías de productos".

Parece que la apuesta de Xiaomi por la casa va a ser más fuerte que nunca, incluso potenciando su ecosistema con tiendas propias, que también abrirán este año. La marca tiene un reconocimiento lo suficientemente grande como para posicionarse en este mercado, con mucha menos competencia que en el de los móviles.