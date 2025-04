Spotify va a subir sus precios en España otra vez: el 'streaming' de música se va a volver más caro que nunca muy pronto

El precio de la suscripción Premium de Spotify va a subir 1 euro el próximo verano, y el cambio se podría producir tan pronto como el próximo mes de junio. Esa es la última filtración proveniente de fuentes internas de la compañía, que al mismo tiempo está preparando una nueva suscripción "super premium" incluso más cara.

En parte, este último cambio de Spotify no es del todo sorprendente. El año pasado, Spotify subió el precio de Premium en un dólar para las cuentas en los Estados Unidos, pasando de los 10,99 dólares al mes a los 11,99 dólares al mes. De la misma manera, en España Spotify Premium pasará de costar 10,99 euros al mes a 11,99 euros al mes; una subida que parece pequeña, pero que será la segunda en dos años. Recordemos que Spotify ya subió precios en España en el 2023, pasando de 9,99 euros a los 10,99 euros actuales.

La filtración, publicada por The Financial Times, no especifica si todas las suscripciones de Spotify sufrirán una subida, pero es lo más probable. Si nos fijamos en las subidas en los EEUU, el plan Spotify Duo subió dos dólares hasta los 16,99 dólares al mes, y el plan familiar subió nada menos que un 25% hasta los 19,99 dólares al mes. Por lo tanto, es de esperar que los nuevos precios en España sean similares, pero en euros, algo que Spotify no ha confirmado de manera oficial.

Tal vez lo más chocante de esta subida de precios es que llegará sin cambios a mejor en el servicio de Spotify; los usuarios simplemente pasarán a pagar más que antes, sin ningún tipo de novedad o mejora para compensar. Esto es algo especialmente llamativo, teniendo en cuenta que Spotify es uno de los pocos servicios de streaming de música que aún no ofrece sonido en alta definición, como sí ofrecen alternativas como Apple Music o Amazon Music por el mismo precio.

Para acceder al sonido en alta definición, Spotify prepara una nueva suscripción más cara, que añadiría 6 dólares a los 11,99 dólares que pasará a costar la suscripción básica; por lo tanto, esta nueva versión "Super Premium" potencialmente costaría 17,99 euros al mes en total, una cuota que supera por mucho a la mayoría de servicios de streaming de música y está fuera del alcance de muchos usuarios.

Sin embargo, tanto Spotify como la industria de la música parecen convencidos de que estos planes Super Premium son el futuro del sector, algo que llaman "Streaming 2.0". Esta sería una nueva experiencia, más exclusiva que la actual, en la que los aficionados podrían disfrutar de las canciones y conciertos de sus artistas favoritos antes que nadie.

Además del sonido en alta definición, una suscripción Super Premium permitiría acceder a nuevas canciones en exclusiva, con un sistema de 'early access' o acceso anticipado que ya se usa en el sector de los videojuegos. De esta manera, los aficionados que quieran escuchar el nuevo tema de su artista favorito tendrán que comprar la suscripción más cara. Otras posibles ventajas son el acceso exclusivo a entradas de conciertos.

Aunque parece que Spotify será de las primeras en dar el salto a este "Streaming 2.0" más caro, no será la única. La misma filtración afirma que Apple, Amazon y YouTube también están preparando versiones premium de sus servicios, aunque también advierten que estos planes pueden cambiar.