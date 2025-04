Controla tu red WiFi: 8 consejos para que sea más cómodo y más seguro conectarte a Internet

La conexión a Internet en casa se ha vuelto una necesidad en España casi a la altura de tener agua corriente o electricidad. En nuestro país tenemos la fortuna de contar con una de las mejores infraestructuras de fibra óptica, lo que nos posiciona como uno de los estados con mejor acceso a la red.

Pese a eso, hay muchas cosas que pueden hacer que nuestra experiencia se vea afectada y sea perjudicada por decisiones que a veces tienen que ver con nosotros. Por otro lado, nunca hay que subestimar la necesidad de tener una red confiable, pero también segura. Configurar una red de invitados, colocar bien el router o usar repetidores nos puede ayudar a tener una mejor conexión inalámbrica a Internet.

Para tener la mejor experiencia posible lo mejor es seguir una serie de consejos sencillos que nos ayudarán a poder navegar de forma segura y también cómoda, independientemente de si lo hacemos por cable o de manera inalámbrica, y de si usamos un móvil u otro aparato. Estos consejos están pensados para el hogar, pero en ocasiones también se pueden aplicar a la oficina o a otros entornos.

Cambia la clave. Lo primero que tenemos que hacer cuando contratamos un servicio de Internet en casa es cambiar la clave que viene en el router por defecto. Esto no sólo aumentará la seguridad, sino que también nos permitirá acordarnos de manera más sencilla. Es buena idea ponerle una clave larga, con símbolos y letras, pero muy fácil de recordar.

Diferente SSID. El nombre de la red Wifi viene predeterminado también el router, pero es posible cambiarlo, bien por uno más sencillo de recordar, o bien por uno con un nombre que aleje a los posibles atacantes. Además, si cambiamos de operadora, podemos cambiar el SSID para poner el anterior, y así hacer que todos nuestros aparatos se conecten sin tener que pasar por el tedioso proceso de enlazarlos uno a uno.

La tele, por cable. Normalmente los televisores están cerca de donde ponemos el router, lo que permite que los podamos conectar por cable en vez de por Wifi. De esta manera, podremos exprimir al máximo la conexión ya que rara vez la conexión WiFi nos da una velocidad equiparable al cable. Por otro lado, tendremos una red Wifi menos congestionada.

Posición de router. Dentro de lo posible, si vamos a hacer una instalación nueva, es buena idea considerar la posición en la que vayamos a poner el router. De esta manera quizás no tengamos que mejorar la red Wifi con accesorios. Obviamente, si la instalación está hecha, no suele merecer la pena hacer otra o modificar la existente.

Repetidores. Si nuestra casa es muy grande, o si la distribución no ayuda, es posible que tengamos que poner repetidores para hacer que la conexión llegue más lejos de manera estable. Esto no implica un desembolso de mucho dinero, a no ser que apostemos por un sistema de routers en malla, que sí son más costosos aunque nos ofrecen más posibilidades.

Red de invitados. Para que podamos hacer que nuestros amigos y familiares se conecten a la red sin tener que darles nuestra contraseña, es buena idea crear una red de invitados con un password diferente, gestionada de manera independiente. Así, no les obligamos a depender de su cobertura pero tampoco exponemos nuestra conexión a lo que tengan ellos instalado en sus ordenadores o móviles.

Revisa los dispositivos conectados. Regularmente es buena idea revisar si hay algún aparato extraño conectado a nuestra red, uno que no reconozcamos. Obviamente hay que saber siempre qué aparatos tenemos vinculados, desde móviles a ordenadores, pero también cámaras, televisores, sistemas de sensores, etc.

Control parental. Si tenemos menores en casa es buena idea contar con sistemas de control parental para hacer que sus dispositivos no puedan entrar en cualquier aplicación o página web. Los sistemas de malla, como eero o Google Nest, incluyen herramientas de este tipo, aunque también hay otros que funcionan solo por software.