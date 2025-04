Cuatro accesorios de Xiaomi para tu ordenador que querrás tener trabajes donde trabajes

Pese a que cada vez es más normal utilizar móviles y tablets para trabajar, la realidad es que los ordenadores, sean de Apple con MacOS o PCs con Windows, siguen estando a la orden del día. No sólo en oficinas, sino también en muchos hogares ahora que el teletrabajo parece una tendencia asentada en España. Sea cual sea el puesto, tener una buena conexión a Internet, una buena iluminación y espacio suficiente para los accesorios es clave, y eso es lo que nos dan los tres accesorios que hemos seleccionado.

Muchos usuarios utilizan portátiles para trabajar dado lo cómodo que es moverlos de un lugar a otro, pudiendo trabajar no sólo en el despacho u oficina que tengamos en casa, sino también en cafeterías, salas de reuniones, transporte público... Pero siempre es buena idea tener un lugar en casa o en la oficina donde poder realizar nuestras tareas cómodamente.

Para ello hay ciertos accesorios que nos ayudarán a poder exprimir no sólo el dispositivo, sino a trabajar de una manera mucho más sencilla. Xiaomi es conocida por sus móviles y dispositivos wearables, pero también tiene productos para ordenadores de gran relación calidad precio.

Monitor. El primero de los productos es un monitor. La empresa tiene varios, pero el Xiaomi Monitor A24i es posiblemente el más equilibrado en relación calidad precio, con un coste en oferta de solo 89,99 euros, aunque su precio normal es 10 euros superior. Hay opciones por algo menos, y modelos que cuestan bastante más, con pantallas panorámicas curvas, etc.

Extensor de puertos. El segundo accesorio es un Hub de puertos que es perfecto para poder usar varios accesorios a la vez conectados tanto por cables USB-C como por cables USB-A. El Xiaomi 5 In 1 Type C Hub cuesta 29,99 euros y permite transformar un puerto tipo C en cinco puertos externos: 3 puertos USB-A 3.0, un puerto USB-C y un puerto HDMI. Es muy práctico para conectar un monitor y, a la vez, poder cargar nuestro ordenador siempre que tenga carga por puerto USB-C.

Extensor de puertos de Xiaomi El Androide Libre

Ampliación de WiFi. La conectividad WiFi es otro de los requisitos indispensables actualmente para poder trabajar bien. Y más en un portátil, que suele usarse en diferentes lugares de la casa. Por ello el extensor de red WiFi de Xiaomi es una buena inversión, sobre todo porque incluso el modelo más caro solo cuesta 12,99 euros. Se trata del Mi Wi-Fi Range Extender Pro.

Se controla con la aplicación Xiaomi Home y permite tener conectados 16 dispositivos diferentes, más que suficiente para dar mejor cobertura a los aparatos que estén más lejos del router principal que tengamos en casa. Es muy compacto y pasa desapercibido cuando lo dejemos conectado a cualquier enchufe.

Extensor de WiFi de Xiaomi El Androide Libre

Lámpara de escritorio. El último accesorio es perfecto para iluminar de forma correcta nuestro espacio de trabajo. La Mi Computer Monitor Light Bar es un sistema de iluminación con temperatura de color e intensidad configurables mediante un mando inalámbrico cómodo y compacto. El precio es de 49,99 euros, pero en ocasiones podemos encontrarla en oferta a 39,99 euros.