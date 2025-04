El futuro de Android está muy cerca: a Google se le 'escapa' el lanzamiento del nuevo rival de las Apple Vision Pro

Estamos a las puertas de una auténtica revolución, con el próximo lanzamiento de Android XR. La nueva versión del sistema operativo, diseñada para dispositivos de realidad aumentada, no vendrá en solitario; todo indica que al menos un fabricante se sumará a la fiesta, y es muy probable que sea Samsung.

Al fin y al cabo, cuando Android XR se presentó el año pasado, lo hizo con un prototipo de visor de realidad aumentada; el Project Moohan, como indica su nombre, aún no es un producto comercial, sino una prueba de concepto de lo que es posible con el nuevo sistema. Pero eso no significa que no vaya a llegar al mercado un producto basado en esta tecnología.

Ahora, parece que a Google se le han 'escapado' sus planes, y que Android XR será lanzado este mismo año, muy probablemente acompañado del nuevo visor. Este error se encuentra en la lista de sesiones que se celebrarán en el próximo Google I/O, que incluye una referencia a Android XR y su fecha de lanzamiento aproximada.

El Google I/O dará inicio el próximo 20 de mayo. Para la mayoría de la gente, la parte más interesante será la ceremonia de apertura, donde se presentarán las novedades relacionadas con los productos de Google, como Android 16 o nuevas funciones de Gemini. Pero en realidad, el evento dura dos días completos, con multitud de conferencias y talleres dirigidos principalmente a desarrolladores, con el objetivo de ofrecer más detalles técnicos sobre las novedades y cómo pueden ser aprovechadas por las apps de terceros.

Una de estas conferencias estará centrada en Android XR, concretamente en cómo los desarrolladores pueden crear apps diferenciadas para la plataforma con contenido en 3D. Google quiere que los desarrolladores puedan modificar las apps existentes con funciones de realidad aumentada, como modelos 3D, vídeo estereoscópico, y seguimiento de la mano. Por lo tanto, podemos esperar que Android XR sea uno de los protagonistas del Google I/O, y que aparezca en la ceremonia de apertura; y no es para menos, porque su lanzamiento se producirá pronto.

En la descripción de la conferencia, Google confiesa que el lanzamiento público de Android XR se producirá este mismo año; aunque no da una fecha concreta, eso ya es más de lo que se sabía hasta ahora. El lanzamiento de Android XR en 2025 ya está asegurado, y eso significa que la revolución va a llegar antes de lo que tal vez esperábamos.

Por supuesto, Android XR por sí solo no sirve de nada; donde realmente mostrará su valía es en un dispositivo adaptado a la realidad virtual. Es altamente probable que Samsung sea el encargado de estrenar la plataforma, con una versión del Project Moohan adaptada para el público general, pero la propia Google también está trabajando en otro formato de gafas inteligentes que también estarían basadas en Android XR.