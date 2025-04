YouTube va a cambiar para siempre: así será el nuevo reproductor de vídeos, después de 10 años usando el mismo

Parece mentira, pero ya han pasado 20 años desde el primer vídeo de YouTube. Fue su cofundador, Jawed Karim, el que estrenó la plataforma con un vídeo corto que mostraba su visita al zoológico; desde entonces, han cambiado muchas cosas en YouTube, aunque algunas siguen exactamente igual. De hecho, podríamos decir que aquella publicación se adelantó a la moda de los vídeos cortos que ahora tenemos en YouTube Shorts.

Aunque YouTube no tuvo mucho éxito inicialmente (grabar vídeos de alta calidad no era tan fácil como hoy en día), en Google confiaron en la plataforma y la compraron un año después de su fundación; y es probablemente la mejor adquisición de la historia de la compañía, teniendo en cuenta que YouTube es la segunda página más visitada en todo el mundo, solo por detrás de la búsqueda de Google.

Este crecimiento no ha traído pocos problemas. No en vano, cada día se suben más de 20 millones de vídeos a YouTube, que generan más de 100 millones de comentarios a diario. Tal vez por eso, YouTube ha adoptado una política de estabilidad, con cambios poco habituales respecto a otras apps de Google; pero no todos los días se cumplen 20 años, así que la compañía está preparando algunas novedades que pueden gustar a muchos usuarios, y otras que será más difícil aceptar.

La novedad que realmente va a dar que hablar no ha sido anunciada aún por Google, pero algunos usuarios ya se la han encontrado: un nuevo reproductor de vídeo de YouTube. En efecto, después de 10 años usando la misma interfaz en el reproductor, por fin vamos a ver cambios en este aspecto; aunque a juzgar por las reacciones de los usuarios de Reddit, eso no tiene por qué ser una buena noticia.

Y es que todo indica que el nuevo reproductor de YouTube va a ser muy polémico, por la cantidad de cambios funcionales y de diseño que implementa; va mucho más allá de una simple capa de pintura, y vamos a tener que acostumbrarnos a pulsar en un sitio diferente para algunas funciones. Los que llevamos muchos años viendo vídeos de YouTube vamos a tener que reprogramar nuestra mente y borrar nuestra memoria muscular.

Nuevo reproductor de YouTube r/D-MeMe-D | Reddit El Androide Libre

Para empezar, la nueva interfaz del reproductor de YouTube ahora adopta controles redondeados, con un botón de 'reproducir' completamente redondo y más grande; el resto de elementos también está incluido en un círculo o un óvalo, un estilo que nos recuerda a Material You de Android, y es posible que esa sea la intención.

YouTube El Androide Libre YouTube sin anuncios más barato que nunca: el nuevo Premium Lite es oficial y así se diferencia del actual

Sin embargo, la parte realmente molesta es que algunas partes de la interfaz han cambiado de sitio. Por ejemplo, el volumen ahora está a la derecha, integrado junto con los botones de subtítulos, configuración, y los que cambian el tamaño del reproductor. Por ahora, sólo unos pocos usuarios se han encontrado con el nuevo reproductor, pero es de esperar que se vaya extendiendo a todo el mundo cuando Google realice el anuncio oficial.

Por otra parte, YouTube está trabajando en implementar muchos de los experimentos que ha ido probando en el último año. Como por ejemplo, la reproducción 4 veces más rápida, que llegará pronto a la aplicación móvil de YouTube, aunque será exclusiva de los usuarios de YouTube Premium y por lo tanto, sólo estará disponible si hemos pagado la suscripción mensual. Otros cambios no se notarán en España, como la nueva vista múltiple de YouTube TV, la app para ver televisión en directo que ahora permitirá ver varios canales al mismo tiempo.