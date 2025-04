Adiós a recibir imágenes explícitas no deseadas: la app Mensajes de Google ya desenfoca los desnudos

Mensajes de Google, aparte de recibir la habilidad de compartir la ubicación en tiempo real dentro de poco para así imitar a esta experiencia que ofrece WhatsApp en España, ahora está desplegando las Advertencias de Contenido Sensible que desenfocan las imágenes de desnudos en Android.

Esta experiencia lo que hace es evitar que aparezca una imagen de un desnudo tal cual al abrir la app de mensajes de SMS en un móvil Android y encontrarse con una sorpresa inesperada. La inclusión de un filtro de desenfoque ayuda a tomar la decisión de si es oportuno abrirla, ya que perfectamente es un contenido que se marca como NSFW (Not Safe For Work o no seguro para el trabajo).

Hay varios aspectos a tener en cuenta con la actualización de Advertencias de Contenido Sensible en la app Mensajes de Google. Para los adultos, este aviso está disponible como opcional y desactivado por defecto, pero para los menores de edad se aplican dos directrices importantes:

Usuarios supervisados : esta función no se puede desactivar, pero los padres pueden controlarla a través de la app Family Link.

: esta función no se puede desactivar, pero los padres pueden controlarla a través de la app Family Link. Adolescentes no supervisados con edades comprendidas entre los 13 y 17 años: esta función se puede desactivar desde los ajustes de la cuenta de Google.

Hay dos puntos importantes también según 9to5Google. El primero es que desenfoca las imágenes que puedan contener desnudez con la posibilidad de poder eliminarlas antes de ser vistas. Y las opciones son: "aprende por qué las imágenes de desnudos pueden ser dañinas", bloquear el número de teléfono móvil, y la siguiente sería dar a "no verla" o "sí, verla".

Mensajes de Google El Androide Libre

Mensajes de Google da la opción de desenfocar la imagen de nuevo al pulsar sobre la opción "ocultar previo" en la esquina inferior derecha para que en la ventana de chat siga permaneciendo casi oculta con el filtro de desenfoque.

El segundo aspecto recuerda a los usuarios el riesgo de enviar imágenes de desnudos y previene compartir este tipo de contenido de forma accidental antes de que se envíe o se reenvíe algún contenido que lo contenga. Es decir, que Mensajes de Google solicitará la confirmación de este envío para ejecutar la acción.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por lo que no solo se quedará la experiencia en desenfocar el contenido sensible que se reciba, sino que el usuario que utilice la app basada en RCS para enviar desnudos, tendrá que confirmar el envío para asegurarse de que no lo está haciendo por error. Un importante punto en esta actualización que se está desplegando ahora mismo en una de las alternativas a WhatsApp.

La clasificación de imágenes, que de momento no se aplica a los vídeos, funciona localmente desde el dispositivo gracias a la app Android System SafetyCore, que se convirtió en esa app misteriosa que Google instaló sin comunicarlo en los móviles Android. Google mantiene que no envía datos que pudieran identificar al usuario o algún contenido clasificado a los servidores de Google.

Esta nueva opción se encuentra en los ajustes de Mensajes de Google, y luego en Protección y Seguridad, aunque en España todavía no está disponible. Desde aquí se puede activar o desactivar la opción de Advertencias de Contenido Sensible cuando esté disponible en los próximos días o semanas como suele suceder con los despliegues por fases.