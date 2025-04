Las seis funcionalidades en las que Samsung supera a Google: las características de One UI que debería tener Android 17

Hace unos años, cuando Samsung ya era una empresa líder en smartphones y dominaba mercados de medio mundo, como el de España, estuvo a punto de dejar de usar Android en 2013 y pasarse a un sistema operativo propio. Las conversaciones con Google encauzaron su estrategia y se logró que se quedara dentro del ecosistema, habida cuenta de que era la marca más importante del mismo.

Desde entonces los móviles de Samsung han sido los favoritos de Google, con permiso de sus Pixel, pero no ha sido raro ver funciones de la propia empresa de Mountain View siendo lanzadas a la vez en sus terminales y en móviles de Samsung. Circle To Search es un buen ejemplo.

La relación de Google y Samsung es de simbiosis pese a que compiten en el segmento de los smartphones. No obstante, Samsung es uno de los motivos por los que los Pixel no son mucho más ambiciosos. Google no puede permitirse que Samsung deje Android y opte por una alternativa. Tiene demasiados usuarios y eso podría suponer un problema para Android y, sobre todo, para el alcance de sus propias aplicaciones.

Samsung será pionera en Android

Desde ese amago de la empresa coreana de dejar Android, la relación con Google ha mejorado notablemente y eso se ha visto plasmado en una evolución de One UI, la interfaz de la compañía que corre sobre Android, muy notoria. Ha pasado de ser una capa pesada y poco práctica a una de las mejores disponibles.

Tanto es así que Samsung ya está trabajando para adaptar ya Android 16 en sus próximos móviles de gama alta, los nuevos plegables que deberían llegar este verano. Será con One UI 8, y es posible que sean los primeros móviles del mundo en estrenar esta versión de Android.

Android 16

Esto va en consonancia con la estrategia de la empresa, que desde hace unos años se ha tomado muy en serio la política de actualizaciones, siendo la primera en ofrecer nada menos que 7 años en sus modelos de gama alta, y 6 en los de gama media, como los Galaxy A36 y A56.

Samsung mejora Android

Pero esta política no es nueva, y ya en versiones actuales y pasadas de Android hemos visto cómo el fabricante ha creado funciones que han supuesto un avance para Android. El mejor ejemplo es QuickShare, la alternativa a Airdrop que ha acabado integrando a Nearby, que era la opción de Google.

Esto demuestra que Samsung tiene algo que decir en el desarrollo global de Android, por mucho que Google sea la dueña y desarrolladora del sistema y que ahora mismo esté haciendo que dicho desarrollo sea mucho más opaco y secreto, aunque en teoría sea por el bien del propio sistema. Así pues, hay algunas funciones de One Ui que sería genial ver en la versión pura de Android, la que Google desarrolla y luego distribuye a cualquier fabricante que quiera usarla.

Barra lateral. Una de las características que más uso en el Samsung Galaxy S25 Ultra es la barra lateral, que permite tener una serie de atajos a funciones o aplicaciones y se puede abrir desde cualquier aplicación y en cualquier momento. Esto hace que no tengamos que ir al escritorio a buscar el icono y mucho menos abrir el cajón de aplicaciones.

Dos Samsung Galaxy S25 Ultra modificados Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pilas de Widgets. Otra función llamativa es la de poder poner dos Widgets en el mismo sitio. Esto se hace mediante pilas, algo que One UI ha tomado prestado de iOS y que nos hace ahorrar mucho espacio y no nos obliga a tener muchos escritorios. Podemos poner varios widgets en el mismo sitio y deslizar a un lado u otro para mostrarlos. Es perfecto para aquellos widgets que no usamos de manera constante pero que sí queremos tener activos.

Carpetas expandibles. Esta función no es única de One UI, la presentó primero HONOR y luego ha sido copiada no sólo por Samsung, sino también por otras marcas como VIVO u OPPO. Permite tener hasta 9 accesos directos operativos dentro de una carpeta que ocupa el equivalente a 4 iconos en el escritorio.

Expert RAW. Los móviles de Samsung tienen grandes cámaras. Parte de la buena experiencia está en su aplicación, que es completa pero que no llega a abrumar. La cuestión es que hay otra app, disponible en la tienda de la compañía, llamada Expert RAW y que permite exprimir la cámara a los usuarios más avanzados, sin espantar a los casuales. Y todo se integra dentro de la app de cámara del sistema.

Good Lock. Otra gran idea de Samsung ha sido permitir la personalización hasta unos extremos increíbles, pero no hacerlo de serie, para no abrumar a los usuarios menos avanzados. La creación de Good Lock supuso un antes y un después y ojalá estuviera disponible en todos los móviles, porque lo que permite está a años luz de lo que podemos hacer en otras marcas.

Home Up de Good Lock en One UI 7 El Androide Libre

Panel de notificaciones configurable. La última función que nos gustaría ver de serie en Android es la extrema personalización que tiene One UI a la hora de configurar la cortina de notificaciones y accesos directos, pudiendo mover los botones, cambiar el tamaño de algunos, hacer que las notificaciones y los ajustes rápidos estén juntos o separados, etc.

Hay muchas funciones disponibles en One UI que podrían ser interesantes, como Now Bar, pero quizás no de forma tan masiva como sí creemos que lo serán las que hemos listado aquí. Es posible que, poco a poco, la colaboración entre Samsung y Google vaya aumentando la cantidad de funciones de la interfaz de Samsung en Android, pero parece que tendremos que esperar, al menos hasta Android 17.