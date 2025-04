Spotify no funciona: la app ya no carga ni reproduce música en España ni el resto del mundo

Continúan los problemas para Spotify. El servicio de streaming de música ha dejado de funcionar sin aviso en España y el resto del mundo, dejando a todos los usuarios, tanto a los que tienen cuentas gratuitas como a los que tienen cuentas Premium, sin acceso a sus canciones favoritas.

Según Downdetector, los primeros problemas de Spotify aparecieron aproximadamente a las 14:30 hora peninsular española, y se han extendido a todos los usuarios a lo largo de la tarde. La desconexión se ha producido tanto en España como en los Estados Unidos y otros países, indicando un fallo general de la red de servidores de Spotify y por lo tanto, soluciones básicas como la reinstalación de la app no sirven de nada en este caso.

Los usuarios que ya estaban reproduciendo música en Spotify se han sorprendido cuando el sonido ha dejado de reproducirse de manera repentina; simplemente, la conexión se ha roto con los servidores de la compañía y las apps ya no pueden obtener los archivos de audio para reproducirlos. Cuando el usuario pulsa en una canción, aparece el mensaje "No es posible reproducir la canción actual".

De la misma manera, los usuarios que ahora intentan iniciar el servicio se encuentran con que la app no funciona; el contenido de la app no carga y el contenido, como las caratulas de los discos y las propias canciones, no aparecen. Lo mismo ocurre con los pódcast y otro contenido ofrecido por Spotify. Lo único que carga son los elementos de la interfaz, como el reproductor o las listas de reproducción, pero sólo si ya estaban cargados en la memoria, y no funcionan cuando son pulsados.

Por el momento, Spotify no ha realizado declaraciones públicas sobre esta caída, pero puede tratarse de un ciberataque. El grupo hacker "Dark Storm" ha reivindicado la caída de Spotify a nivel global en una publicación en su grupo de Telegram; sin embargo, el grupo no ha aportado pruebas del éxito de esta supuesta operación, y este tipo de reivindicaciones no suelen ser creíbles.

