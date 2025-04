Si tienes un móvil Samsung esto te interesa: la compañía revela cuándo se actualizará a One UI 7 tras solucionar el bug

El lanzamiento de One UI 7 está siendo uno de los más accidentados que se recuerdan. A los retrasos de varios meses respecto al resto de capas de personalización basadas en Android 15 se le sumó un fallo grave descubierto justo después del lanzamiento de One UI 7, que obligó a Samsung a pausar la actualización.

Samsung confirmó a principios de semana que había retirado la actualización a One UI 7 para "mejorar la experiencia"; sin embargo, las filtraciones apuntan a un serio fallo en la pantalla de bloqueo que impedía desbloquear y usar el sistema normalmente.

Sea como sea, la buena noticia es que Samsung ha tardado muy poco en solucionar el problema, y se espera que muy pronto la actualización vuelva a estar disponible en los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6, que fueron los primeros dispositivos que la recibieron la semana pasada.

Sin embargo, las consecuencias de este tropiezo se van a seguir notando en los próximos meses. Y es que Samsung ha tenido que dedicar recursos para solucionar el fallo en One UI 7 en los dispositivos que ya han recibido la actualización, y eso va a afectar a sus planes iniciales de lanzamiento. En otras palabras, el lanzamiento de One UI 7 en el resto de dispositivos se va a retrasar.

A través de la app Samsung Members, Samsung ha cambiado la lista (compartida por Reddit) de dispositivos que se actualizarán a One UI 7, con nuevos plazos diferentes a los anteriores. Lo cierto es que en muchos casos, los retrasos no son grandes y probablemente supongan una diferencia de apenas unos días respecto a la planificación original; sin embargo, eso supone que ahora la actualización a One UI 7 terminará en julio y no en junio como originalmente estaba planeado. La lista completa de dispositivos Samsung que se actualizará es la siguiente:

Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Galaxy S24 Galaxy S24 FE Galaxy A16 5G Galaxy Tab A9 Galaxy S24+ Galaxy S23 Galaxy A35 5G Galaxy S24 Ultra Galaxy S23+ Galaxy A55 5G Galaxy Z Flip 6 Galaxy S23 Ultra Galaxy A34 5G Galaxy Z Fold 6 Galaxy S23 FE Galaxy A25 5G Galaxy S22 Galaxy A05s Galaxy S22+ Galaxy A15 5G Galaxy S22 Ultra Galaxy A73 5G Galaxy S21 5G Galaxy A14 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy A33 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy A53 5G Galaxy S21 FE Galaxy A06 Galaxy Z Flip 5 Galaxy F16 5G Galaxy Z Fold 5 Galaxy F15 5G Galaxy Z Flip 4 Galaxy F55 5G Galaxy Z Fold 4 Galaxy F05 Galaxy Z Flip 3 Galaxy F34 5G Galaxy Z Fold 3 Galaxy F54 5G Galaxy Tab S10+ Galaxy F14 Galaxy Tab S10 Ultra Galaxy F14 5G Galaxy Tab S10+ 5G Galaxy M16 5G Galaxy Tab S10 Ultra 5G Galaxy M35 5G Galaxy Tab S9 Galaxy M55 5G Galaxy Tab S9 5G Galaxy M15 5G Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy M55s 5G Galaxy Tab S9 5G Galaxy M05 Galaxy Tab S8 Galaxy M34 5G Galaxy Tab S8+ Galaxy M14 Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy M14 5G Galaxy Tab S8 5G Galaxy M33 5G Galaxy Tab S8+ 5G Galaxy M53 5G Galaxy Tab S8 Ultra 5G Galaxy XCover 7 Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE 5G Galaxy Tab S9 FE+ Galaxy Tab S9 FE+ 5G Galaxy Tab A9+ 5G Galaxy Tab A9+

Como vemos, esta nueva planificación supone que ningún dispositivo más recibirá la actualización a One UI 7 en abril; las actualizaciones empezarán a llegar a partir del próximo mes de mayo. La única excepción son, por supuesto, los Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 y Galaxy Z Fold 6, que recibirán la nueva versión de One UI 7 este mismo mes después de recibir la versión inicial.

Eso supone que, lamentablemente, la mayoría de los usuarios tendrá que esperar un poco más para tener Android 15 en sus dispositivos. Por ejemplo, el plan original era que los Galaxy S23 recibiesen la actualización este mismo mes de abril, pero el retraso supone que ahora la recibirán en mayo.

Aún así, no son malas noticias. La presencia de un bug grave podría haber sido un auténtico desastre si Samsung no hubiese reaccionado a tiempo, y podría haber retrasado incluso más su lanzamiento en el resto de dispositivos. Que el retraso vaya a ser de sólo unos días dice mucho de la buena reacción de Samsung y de la manera en la que ha gestionado las prioridades para salir adelante de este desaguisado.