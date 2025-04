Golpe a las IPTV en España: condenados a prisión por vender aparatos para ver el fútbol gratis en el televisor

Aunque pueda parecer que la lucha contra las IPTV piratas en España es relativamente joven, con medidas como los bloqueos masivos ordenados por LaLiga o las denuncias contra apps de IPTV para Android, en realidad no es un frente precisamente nuevo. Así lo demostró la Operación Índigo del 2017, que acabó con la detención de antiguos empresarios de Blusens.

Es fácil olvidarlo, pero en su día Blusens fue una de las tecnológicas españolas más conocidas, gracias a sus productos de bajo coste y que se sumaban a las últimas tendencias o incluso las creaban. Un buen ejemplo de esto último fueron los dispositivos WebTV, unos reproductores multimedia que se conectaban al televisor y permitían acceder a contenidos a través de Internet; un concepto que hoy continúa con los dispositivos Google TV.

A efectos prácticos, WebTV funcionaba como los reproductores IPTV modernos, permitiendo el acceso a contenido que se emitía a través de Internet; sin embargo, y al igual que ocurre con la IPTV, muchos usuarios lo aprovechaban para obtener acceso a contenido de pago como partidos de fútbol o películas de estreno. Además, no faltaban quienes modificaban los dispositivos para que los usuarios no tuviesen que hacer nada más que enchufarlos para ver el fútbol gratis.

En medio de la polémica, Blusens y sus directivos se convirtieron en el objetivo de los propietarios de los derechos, que los denunciaron por vulneración de la propiedad intelectual; ahora, se ha dictado sentencia resultado de la Operación Índigo. El Juzgado Penal número 2 de Santiago de Compostela ha condenado a cuatro empresarios relacionados con Blusens a una pena de prisión de 6 meses por la distribución de "dispositivos vulneradores de la propiedad intelectual"; además, los condenados se enfrentan a una multa de 6 meses de 6 euros de cuota diaria y la inhabilitación de 1 año en el ejercicio de actividades comerciales relacionadas con los dispositivos, que van a ser decomisados.

Por último, la sentencia condena al pago de 1,2 millones de euros y las costas por indemnización por un delito agravado de vulneración de propiedad intelectual; además de a los empresarios, se incluye a una quinta persona que había usado Telegram para publicitar y fomentar el uso de los dispositivos.

La sentencia revela que los dispositivos WebTV de Blusens eran "manipulados" para acceder a contenidos protegidos, como películas, series, plataformas de televisión y partidos de fútbol de manera no autorizada. En cierta manera, no es una sentencia sorprendente, ya que en España ya se han emitido condenas por vender receptores para ver el fútbol pirata. Aunque estos dispositivos no son ilegales de por sí, las modificaciones permiten acceder al contenido protegido sin necesidad de pagar una cuota a los propietarios de los derechos o a las distribuidoras que lo emiten.