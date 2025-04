La última actualización de Windows 11 es de las malas: los usuarios no pueden iniciar sesión en su ordenador

Windows Hello en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Da la sensación de que cada vez que Microsoft lanza una actualización de Windows 11, hay la misma probabilidad de que salga buena y de que salga mala; y lamentablemente, la actualización de abril es de las últimas, provocando fallos tanto en Windows Hello como en su propia instalación.

En concreto, estamos hablando de la actualización KB5055523 lanzada la semana pasada como parte del tradicional Patch Tuesday que se celebra el segundo martes de cada mes. Esta actualización será familiar para los lectores de EL ESPAÑOL - El Androide Libre, porque ya hemos hablado de ella y de los problemas que tiene, como la creación de una carpeta vacía en el disco C: llamada "inetpub" que ha provocado mucha confusión entre los usuarios.

Conforme la actualización KB5055523 se ha ido instalando en más ordenadores en los últimos días, se han descubierto más 'bugs', y estos son más graves porque pueden afectar al funcionamiento del sistema y a la privacidad de los usuarios. El problema más molesto tiene que ver con Windows Hello, el sistema de autenticación de Windows 11 que permite iniciar sesión en el equipo con nuestra cuenta de usuario.

Una de las ventajas de Windows Hello es que no necesita la introducción de un PIN o una contraseña, ya que es compatible con dispositivos de biometría como lectores de huellas dactilares, cámaras y sensores de infrarrojos; estos últimos son los que están dando problemas.

Varios fabricantes permiten la identificación facial, y al mismo tiempo, proteger la privacidad del usuario. Para ello, permiten desactivar o tapar la webcam y aún así, ofrecen reconocimiento facial gracias a los sensores infrarrojos integrados.

Sin embargo, tras la última actualización Windows Hello ha dejado de funcionar para los usuarios que tienen la webcam desactivada por razones de privacidad, y no es capaz de usar el reconocimiento facial únicamente con los sensores infrarrojos. Eso obliga a los usuarios a elegir entre dos opciones: o activan la webcam para que Windows Hello les reconozca, o introducen el PIN o contraseña. De una manera o de otra, la experiencia empeora considerablemente.

Por si fuera poco, estos no son los únicos 'bugs' descubiertos en KB5055523; de hecho, hasta la propia instalación de la actualización sufre problemas. Como recogen en Windows Latest, durante el proceso de instalación puede ocurrir un error con código 0x800704ec, e incluso es posible que la instalación falle cuando alcanza el 100% del progreso. La buena noticia es que Microsoft ya sería consciente de este problema, y por lo tanto, es de esperar que las próximas actualizaciones lo solucionen.