Samsung pausa la actualización a Android 15 en España y el resto del mundo: la difícil decisión con One UI 7

Para Samsung, Android 15 va a ser una versión del sistema para olvidar. Después de meses de retraso respecto al resto de fabricantes, la actualización a One UI 7 por fin fue lanzada la semana pasada en España, pocos días después de su lanzamiento inicial en Corea del Sur. Lamentablemente, la fiesta ha durado muy poco.

Samsung se ha visto obligada a detener el proceso global de actualización a One UI 7, y según fuentes coreanas compartidas por @UniverseIce y confirmadas por @tarunvats33 en X, el culpable sería un "bug grave" descubierto en el sistema. Inicialmente el problema habría sido encontrado en la versión coreana del firmware de One UI 7 para el Samsung Galaxy S24, pero la compañía habría decidido no tomar riesgos y pausar la actualización de manera global para todos sus dispositivos el pasado fin de semana.

One UI 7 lanzado la semana pasada para la gama Galaxy S24, además de para el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6; con esta decisión urgente, estos dispositivos ya no permiten la descarga e instalación de la nueva versión del sistema. Samsung también anunció que 50 modelos diferentes iban a recibir la actualización a lo largo de los meses de abril, mayo y junio, pero evidentemente, esos planes ahora también están en pausa.

Por el momento, Samsung no ha realizado declaraciones públicas sobre esta pausa, y por lo tanto, no es oficial que haya sido provocada por un 'bug'; tampoco está claro cuándo la actualización volverá a estar disponible, y si afectará al despliegue en el resto de dispositivos con más retrasos. La división india de Samsung ha borrado la lista de modelos y las fechas en las que iban a recibir la actualización a Android 15, lo que puede indicar posibles retrasos adicionales.

La naturaleza del 'bug', si realmente existe, es un misterio, más allá de que es "grave" según la filtración. Eso podría indicar un fallo relacionado con la seguridad que puede poner en peligro los datos o la privacidad de los usuarios, aunque también podría tratarse de un fallo que afecte al uso del sistema o a funcionalidades básicas.

Cualquiera de estas posibilidades sería sorprendente, teniendo en cuenta que One UI 7 ha pasado por nada menos que seis versiones beta sólo en el Galaxy S24; eso podría indicar que el fallo fue introducido en uno de los últimos cambios efectuados en el sistema antes de su lanzamiento global.

Es de esperar que Samsung lance una nueva versión de One UI 7 en los próximos días para los dispositivos que ya han sido actualizados, además de un relanzamiento del sistema para todo el mundo.