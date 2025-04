Samsung confirma que One UI 7 basado en Android 15 se ha pausado oficialmente: esta es la vaga explicación que da

Hace unas horas, el despliegue de One UI 7 basado en Android 15 se había detenido e incluso la actualización se había borrado de los servidores de Samsung. Ice Universe, un conocido filtrador, compartía que el fabricante coreano había pausado el despliegue de la actualización, y ahora, al menos, Samsung lo ha hecho oficial con un escueto comunicado.

La compañía coreana ya tiene experiencia en este tipo de sucesos y lo que suele hacer es dar la información con cuentagotas. Sabe bien que cualquier palabra o frase de más puede generar mucho revuelo, así que suele andar cauta en las comunicaciones que hace cuando se enfrenta a un problema grave.

Como parece que ha sido con la pausa del despliegue de One UI 7 basado en Android 15. Una actualización muy esperada desde hace ya meses, ya que año tras año Samsung había utilizado el otoño para el lanzamiento beta de la versión que llegaría, a lo mucho, a los dos meses en su versión final justo antes de acabar el año.

Del otoño se pasó al despliegue de la versión One UI 7 en los Galaxy S25 cuando fueron lanzados en España, y ha sido la única forma de probar las virtudes y bondades de una nueva actualización que ha traído muchos cambios en la interfaz, animaciones más fluidas, nuevas funciones de IA e incluso novedades como Now Bar con Now Brief para dar resúmenes diarios o recomendaciones según el uso que le dé el usuario a su móvil.

Y aunque hay muchos usuarios en España que han podido descargar la actualización a One UI 7 en estos pasados días después de que estuviera disponible, algo ha sucedido para que se haya detenido su despliegue y millones de móviles Samsung se queden, de momento, en Android 14.

La actualización en el Galaxy S24 Ultra El Androide Libre

Samsung se ha pasado todo el día en silencio desde que Ice Universe diera el aviso, pero un portavoz del fabricante coreano ha emitido un comunicado a Android Authority, que confirma que la compañía ha pausado el despliegue de One UI 7, aunque no ha explicado qué ha sucedido: "El calendario del despliegue de One UI 7 está siendo actualizado para garantizar la mejor experiencia posible. Próximamente se compartirán los nuevos plazos y disponibilidad".

Esperemos que sea lo antes posible, ya que hay bastantes usuarios que ya tienen One UI 7 en sus móviles Galaxy S24 en España y realmente se desconoce si el móvil se puede usar de forma normal. Es decir, que tampoco Samsung ha mencionado nada sobre la posibilidad de recibir una pequeña actualización en los siguientes días.

SmartPrix El Androide Libre [One UI 8 basado en Android 16 se filtra en imágenes: esta novedad de los Samsung Galaxy S25 dejará de ser exclusiva]

Solo cabe esperar a que lance otro comunicado para así saber la nueva fecha del despliegue final y si realmente dará explicaciones sobre el error que ha ocasionado la pausa de la actualización. Estos meses atrás, Google también tuvo que retrasar la distribución del Pixel 9a, que ya se puede comprar en España, y a OnePlus le sucedió algo similar con su Watch 3 por un pequeño problema con el texto impreso en la parte trasera del reloj.