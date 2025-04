Golpe a las páginas piratas en España: este es el nuevo aviso del Gobierno a los usuarios que intentan acceder a las webs

En plena polémica por los bloqueos ordenados por LaLiga y las páginas inocentes afectadas, viene bien recordar que esta no es la primera polémica relacionada con el bloqueo de páginas web en España. En su día, la llamada Ley Sinde-Wert marcó el inicio de una nueva era de Internet, en la que el bloqueo sin orden judicial empezó a ser posible. Así nació la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que puede ordenar bloqueos de páginas que vulneran el copyright de manera directa y sin juicio.

Mucho ha llovido desde entonces, y la Sección Segunda ha sido mayormente olvidada; ya en su día se dudaba de su efectividad, y la llegada de nuevas tecnologías como ECH han dificultado enormemente su trabajo. Eso no significa que la Sección Segunda haya desaparecido, ni mucho menos, y ahora, los internautas van a tener un recordatorio cada vez que intenten entrar en una página bloqueada.

Y es que, por primera vez desde su creación, la Sección Segunda por fin tiene una manera sencilla de informar a los visitantes de una página bloqueada; en efecto, parece mentira, pero hasta ahora, esa labor quedaba en manos de las operadoras, y por lo tanto, cada una lo hacía a su manera (o directamente no lo hacía). La variedad de mensajes de error provoca confusión entre unos usuarios que no comprenden por qué su página favorita no carga, posiblemente porque ni siquiera saben que es ilegal.

Eso ha terminado con el nuevo mensaje oficial de página bloqueada por el Ministerio de Cultura, como ha revelado bandaancha.eu. A partir de ahora, cuando una operadora bloquee una página por orden de la Sección Segunda, realizará una redirección hacia una página del Gobierno, bloqueadaseccionsegunda.cultura.gob.es, que es la que contiene el mensaje oficial; de esta manera, se evita modificar la página bloqueada o permitir su acceso para mostrar el mensaje.

La página es bastante básica pero al menos es más comprensible que los bloqueos anteriores. En letras rojas y en mayúsculas, se muestra el mensaje "Está usted intentando acceder a un sitio web ilegal", y aparece un icono de una señal de Stop, dejando claro que no se puede acceder al sitio bloqueado.

El texto que se muestra a continuación explica de manera más detallada lo que ha ocurrido, relatando el proceso de bloqueo por resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

El texto también incluye un aviso a los usuarios del sitio ilegal bloqueado, advirtiendo que al acceder a contenidos protegidos por propiedad intelectual, están "contribuyendo a una actividad ilegal y delictiva", y que están "poniendo en riesgo su seguridad, la de sus datos y dispositivos". Por último, el mensaje recomienda acceder "a contenidos de fuentes legales" porque así el usuario puede contribuir "a la creación artística, a la mejora del producto cultural y al desarrollo de la economía".

Por lo tanto, el Gobierno ha decidido no atacar a los usuarios de estos servicios, aunque sí que les recuerda que las páginas piratas son ilegales; por el momento, el Ministerio de Cultura no ha planteado la posibilidad de multar a los usuarios de IPTV piratas y otros servicios ilegales. En Italia, el máximo regulador de telecomunicaciones consiguió incluir las multas a usuarios en la polémica ley del Piracy Shield, pero hasta ahora ha sido incapaz de implementarlas por la dificultad técnica y jurídica que supone.