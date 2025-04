Tener la mejor cámara en el móvil tiene un coste y no es el dinero: el gran sacrificio en la 'guerra' de la fotografía

Hay muchos elementos y dispositivos que han sido eliminados de nuestra vida diaria por culpa de los smartphones. Son decenas sin tener que buscar de manera rebuscada, pero uno de ellos sin duda es el más relevante. Nos referimos a las cámaras de fotos, que han sido relegadas o bien a un nicho de usuarios muy aficionados no ya a la fotografía sino a lo vintage, o bien a los profesionales.

A medida que las capacidades fotográficas de los teléfonos han ido mejorando y ampliándose, los usuarios han dejado de lado aparatos que servían exclusivamente para hacer fotos. De hecho, no es raro ya ver a profesionales que usan las cámaras de sus móviles para tomar referencias de ciertas partes de su trabajo.

Evgeny Opanasenko Unsplash [Soy experto en fotografía móvil y estas son las 3 acciones que siempre hago para hacer fotos de noche y que salgan perfectas]

Pero esta mejora de las lentes y de los sensores tiene una limitación física, real, que hace que no podamos esperar que las capacidades de hardware de los smartphones alcancen a las de las cámaras, al menos en el corto o medio plazo. El tamaño es el factor limitante del gran salto adelante de las cámaras en los móviles.

Teléfonos más gruesos

Actualmente se está dando una nueva carrera por la delgadez en los móviles. Tanto Samsung como Apple están trabajando en modelos que apenas superan los 5 mm de grosor. Si bien en el pasado hemos visto móviles incluso más finos, con poco más de 4 mm, la realidad es que la necesidad de más batería y más espacio para mayores componentes han hecho que los móviles actuales no destaquen por su finura.

Y en parte esto es culpa de las cámaras, porque se necesita un cierto espacio físico para poner no sólo el cada vez mayor número de sensores, sino también un cierto grosor para que los mismos tengan espacio para poder hacer que las lentes y los sensores se distancien lo suficiente.

Xiaomi 15 Ultra Chema Flores El Androide Libre

En fotografía, esa distancia física entre la lente y el sensor es clave para lograr algunas de las funciones más importantes en la misma. Y en un móvil es complicado por el poco margen que hay. Por eso se inventaron los sensores de zoom periscópicos, que hacían que esa distancia que debía meterse en el grosor se pudiera girar y meterse en el ancho, mucho mayor en cualquier smartphone.

Módulo de cámara

La solución por la que están apostando la mayoría de marcas es por hacer un móvil con dos grosores: uno para el terminal en sí mismo y otro para el saliente de la cámara. No es algo radicalmente nuevo, pero las dimensiones a las que se están llegando sí. Esto es así porque cada vez se pueden hacer baterías más finas y densas que ocupan menos espacio pero necesitamos más grosor para las cámaras.

Prototipo del VIVO X200 Ultra El Androide Libre

Así pues, en los últimos años hemos visto cómo muchas marcas, sobre todo chinas, están creando dispositivos con un módulo trasero enorme, sobre todo en sus modelos de gama alta, que son los que mejores cámaras incluyen. Esto se va a ir potenciando en el futuro, con modelos como el VIVO X200 Ultra.

Esto hará que las capacidades fotográficas de este modelo estén no sólo a la altura de los mejores del momento, sino posiblemente por encima. No por el grosor, sino por lo que eso implica para las piezas que se pueden usar en su sistema de imagen.

Sensor de cámara junto a un móvil Álvarez del Vayo El Androide Libre

El problema es que este módulo de cámara tan grande hace que la usabilidad no sea todo lo buena que debería, y lo mismo pasa con la ergonomía. Ya hemos probado algunos móviles que tienen cámaras de impresión, pero que necesitan que limpiemos el módulo casi cada vez que hagamos una foto porque en el uso diario es muy normal pasar el dedo por delante de manera involuntaria y ensuciarlo. Además, al tener un peso muy desequilibrado hemos de tener cuidado con que el móvil no se caiga de la mano en un giro hacia adelante inesperado.

¿Apple cambia de idea?

Samsung y Apple por ahora no se han sumado a la tendencia, y han sido dos de las marcas que más han querido contener este cambio. Sus móviles tienen ligeras protuberancias en la parte trasera, pero no hemos visto ningún modelo con un módulo especialmente sobresaliente, al menos en el nivel físico.

Modelo CAD de un supuesto iPhone 17 Pro. Sonny Dickson Omicrono

Sin embargo, los últimos rumores hablan de un cambio de diseño para los iPhone 17 que podría incluir una suerte de módulo de cámara que aumentará ligeramente el grosor. Esto haría que se pudieran usar sensores más grandes, y sistemas que ocupen más tamaño.

Se especula con que Samsung no ha querido cambiar las cámaras del S25 Ultra con respecto a las del S24 Ultra en gran parte por este motivo. Tenía disponibles mejores sensores pero no quería que su móvil tuviera que alojar un módulo de cámara excesivamente grande. No obstante, esto podría cambiar en un futuro si las limitaciones de espacio hacen que la competencia gane terreno.

Módulos externos

Una posible solución a esto, aunque no parece que vaya a ser algo adoptado masivamente, es usar accesorios externos, como los que han mostrado Xiaomi y Realme en el MWC, por ejemplo. De esta forma, externalizas el aumento de grosor y lo ofreces sólo a los usuarios que de verdad quieren exprimir el componente fotográfico en aspectos como el zoom.

Con todo, eso añade otros inconvenientes, como el aumento del peso, el cambio en la ergonomía y, sobre todo, el tener que llevar un accesorio aparte, con su funda o bolsa, haciendo que la sencillez del uso del smartphone se pierda. Y subiendo el precio, claro.

Xiaomi Modular Optical System Chema Flores Omicrono

A esta tendencia parece que también se va a sumar VIVO con su VIVO X200 Ultra, una apuesta aún más potente por la fotografía que la que ha realizado con el VIVO X200 Pro. Según parece, la compañía sacaría un módulo externo de zoom capaz de otorgar alcance de 8.7 aumentos a su cámara principal.

Por ahora esta aproximación es algo casi experimental que están realizando las empresas chinas. Ni Google, ni Samsung ni Apple parecen estar interesadas en ello, pero estas pruebas que parecen algo extravagantes pueden darle ventaja a las empresas chinas.

Xiaomi El Androide Libre [Así es el especial kit de fotografía del Xiaomi 15 Ultra: transformará el móvil en una cámara e incluye todo esto]

De hecho, por ahora tanto Apple como Samsung están vendiendo bien y no parecen preocupadas por eso, aunque algunas marcas ya estén demostrando que sus capacidades fotográficas están, cuanto menos, a la altura de estos dos gigantes. Otra cuestión es que la guerra del futuro en el apartado fotográfico vaya por ahí y no por la inteligencia artificial.