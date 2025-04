Oppo presenta su monstruo contra los mejores móviles Android y iPhone: así es el Find X8 Ultra con rediseño completo

El calendario de lanzamientos de móviles Android está un poco descolocado, y ya es evidente que las marcas no están esperando para lanzar sus nuevos modelos; es más importante que nunca dar el golpe lo antes posible para atraer a los consumidores. Ahora le toca el turno a OPPO, que hoy ha presentado en China su nueva gama de smartphones de gama alta.

Sin duda alguna, el modelo que más destaca de la nueva gama es el OPPO Find X8 Ultra, que sigue el camino marcado por el X7 Ultra pero consigue incluso mejorarlo. Para empezar, la diferencia más obvia se encuentra en el diseño; OPPO ha adoptado el diseño de bordes planos que se ha convertido en tendencia en la industria, pero no lo ha hecho sólo por eso.

El rediseño ha permitido obtener importantes mejoras en la construcción del smartphone, lo que se traduce en un grosor de sólo 8,78 mm frente a los 9,5 mm de su predecesor; eso convierte al Find X8 Ultra en el smartphone centrado en fotografía más fino del mundo, según OPPO. Pese a esa reducción en el grosor, la compañía ha conseguido crear un smartphone más resistente, con certificación IP68 y la nueva IP69 contra chorros de agua, además de resistencia contra las caídas certificada por cinco estrellas SGS.

El nuevo diseño viene de la mano de dos nuevos botones; en efecto, OPPO también apuesta por la vuelta de los controles físicos a los smartphones. Por una parte, el botón rápido es el equivalente al control de cámara del iPhone 16 y que ya fue usado en el Find X8 Pro lanzado en España el pasado mes de noviembre; por lo tanto, podemos esperar funciones táctiles avanzadas. Por otra parte, el nuevo botón de atajos es completamente personalizable, y permite iniciar diferentes funciones o aplicaciones a nuestro gusto.

En lo técnico, OPPO adopta el Snapdragon 8 Elite, como no podía ser de otra manera, y viene acompañado de 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Curiosamente, el cambio de diseño no supone un cambio de pantalla, aunque esto no es algo malo teniendo en cuenta que el panel LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas sigue siendo igual de bueno, con una resolución de 3168 x 1440 píxeles, frecuencia de refresco variable entre 1 Hz y 120 Hz y brillo máximo de 1.600 nits.

OPPO Find X8 UItra OPPO El Androide Libre

Donde sí encontraremos una diferencia importante es en la batería, que ahora tiene una capacidad de 6.100 mAh gracias a su fabricación en carburo de silicio; lo bueno es que se mantiene la carga rápida de 100 W SuperVOOC y la carga inalámbrica de 50 W AirVOOC pese al aumento de capacidad.

Por supuesto, las cámaras son las grandes protagonistas del OPPO Find X8 Ultra, empezando por el sensor principal Sony LTY900, el más grande hasta ahora para smartphones con un tamaño de 1 pulgada y una resolución de 50 Mpx; es el mismo sensor usado el año pasado, pero de nuevo, eso no es un inconveniente. Donde encontramos novedades es a la hora de hacer zoom.

El OPPO Find X8 Ultra cuenta no con una, sino con dos cámaras periscópicas. Para empezar, tenemos un zoom óptico de 3 aumentos con un sensor LYT700 de 50 Mpx que ahora tiene una lente de 70 mm con apertura f/2.1; le acompaña un zoom óptico de 6 aumentos con un sensor más grande LYT600 y apertura f/3.1. Por último, tenemos un gran angular Samsung JN5. En grabación de vídeo, destaca la capacidad de grabar a 4K y 120 fps para obtener vídeo a cámara lenta, y ahora se incluye compatibilidad con Dolby Vision.

El OPPO Find X8 Ultra estará disponible en China a partir de este mismo mes con un precio de partida de 6.499 yuan, aproximadamente 795 euros al cambio. Pero no ha venido solo: la compañía también ha presentado dos nuevos modelos más baratos y pequeños.

OPPO Find X8s (izq) y Find X8s+ (der) OPPO El Androide Libre

El OPPO Find X8s destaca por su reducido tamaño, con una pantalla de apenas 6,3 pulgadas, relativamente pequeña para los estándares actuales; es algo que probablemente interesará a los amantes de los móviles pequeños, pero si queremos algo más grande, podemos optar por el OPPO Find X8s+, con una pantalla de 6,59 pulgadas.

Como suele ocurrir, estamos ante modelos muy parecidos con diferencias puntuales. Ambos usan el nuevo procesador de MediaTek, el Dimensity 9400+ que trae mejoras de rendimiento respecto al modelo básico gracias a la nueva frecuencia de 3,73 GHz en el núcleo principal, además de compatibilidad con nuevas funciones de IA; ambos modelos parten de los 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y se pueden configurar con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Estos dispositivos también comparten las cámaras. Ambos modelos tienen una configuración triple, con un sensor principal de 50 Mpx con OIS y un gran angular de 50 Mpx con un campo de visión de 120 grados, además de una lente telefoto de 50 Mpx.

Las principales diferencias entre ambos dispositivos obedecen al tamaño. Por ejemplo, el Find X8s tiene una batería de 5.700 mAh, algo sorprendente pero que se explica por usar la misma tecnología de carburo de silicio del modelo UItra; en el modelo plus, la batería es de 6.000 mAh, pero ambos dispositivos tienen la misma carga rápida de 80W e inalámbrica de 50W.

Curiosamente, OPPO ha decidido poner el mismo precio de partida a ambos dispositivos, de 3.699 yuan, aproximadamente 450 euros al cambio, pese a la diferencia de tamaño y pantalla. Parece una prueba de fuego para el formato más reducido, pero puede demostrar de una vez por todas si los usuarios prefieren móviles pequeños. Por el momento, OPPO no ha confirmado el lanzamiento de estos nuevos smartphones en España, pero esperamos más información a lo largo de las próximas semanas.