El precio de los móviles va a subir por los aranceles de Donald Trump: ¿merece la pena comprar uno cuanto antes?

Pocas veces se ha visto una caída en los mercados como la que está teniendo lugar en las últimas horas. Los aranceles anunciados por Donald Trump la semana pasada han tenido un efecto sísmico en las bolsas de todo el mundo, desde Europa a Estados Unidos, pasando por China. La administración estadounidense ya reconoce que habrá un "proceso de ajuste", y España no se quedará, por desgracia, al margen.

Las empresas de Asia han sido especialmente lastradas en bolsa, dado que son las más dañadas por los aranceles, al estar el sector manufacturero mayormente en esos países. China es la fábrica del mundo en lo que a tecnología de consumo se refiere, y países que intentan ser una alternativa, como Vietnam o India, también han sido marcados con fuertes incrementos en los impuestos de importación en Estados Unidos.

Esto implicaría un incremento en el precio de los móviles que se vendan en ese país, dado que la inmensa mayoría se fabrican en países donde los aranceles no es que hayan subido, es que se han multiplicado de forma brutal. Un buen ejemplo es el iPhone, que se estima que podría subir su precio en más de un 40%.

"Los aranceles de Estados Unidos a China encarecerán los productos para los estadounidenses", pero hay algo a tener en cuenta y es que "indirectamente, podría encarecer los productos estadounidenses que se vendan en España que usen componentes chinos. Por ejemplo, un iPhone no se fabrica en Estados Unidos, sino en China. Y si ese producto llega a Europa, será más caro", explica en una conversación con Ana Isabel Jiménez Zarco, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Catalunya. Por contra, también hay que tener en cuenta que "China podría redirigir su exceso de producción a otros mercados, aumentando la oferta y potencialmente reduciendo los precios en esos mercados. No obstante, esto depende de la capacidad de absorción de dichos mercados y de las políticas comerciales que adopten para proteger sus industrias locales", como indica Cristóbal Álvarez, profesor de ESIC University.

El problema es que la interconexión de las economías mundiales hace que un ajuste de este calibre no vaya a pasar desapercibido en el resto de mercados, y podría acabar afectando a España. De hecho, empresas chinas que no operan en Estados Unidos también se están viendo muy afectadas en Bolsa.

Algunos analistas se plantean si, al subir los costes de producción de los dispositivos, las empresas podrían absorber esos incrementos sin repercutir el precio a sus clientes, descontándolos de sus cuentas de resultados. Es algo que podrían hacer algunas marcas, como Apple o Google. pero el importe es tan grande que incluso el gigante de California podría tener problemas para ello. Lo cierto es que durante el fin de semana se han visto colas en EEUU de gente comprando ya terminales móviles ante el previsible aumento de precio.

Pérdidas y subidas

Lo que apuntan los analistas es que lo lógico sería ver cómo las empresas repercuten parcialmente esas subidas en sus clientes subiendo precios, pero también bajando su margen de beneficio. Las otras dos opciones, absorber todo el impacto o repercutirlo todo en precio, no parecen viables.

No obstante, aquí surge un nuevo problema, y es qué porcentaje pueden subir el precio de los móviles antes de que los consumidores se nieguen a pagar por ellos. Según Angelo Zino, analista de acciones de CFRA Research, incluso Apple tendría dificultades para trasladar más del 5% al ​​10% del incremento de coste a los compradores.

Incremento en el coste de fabricación de un iPhone WSJ

Incluso marcas como Samsung, que se verían afectadas por menores aranceles que Apple o Google —empresas norteamericanas—, deberían subir el precio de sus móviles. Quizás en menor medida, sí, pero aun así siempre hablamos de subidas, no de mantener los precios actuales. Es lo que implica que Trump haya impuesto subidas en los aranceles de todos los países. Según el experto de la ESIC UNiversity, las empresas seguramente traten de "trasladar estos incrementos al consumidor final en forma de precios más altos. La reconfiguración de las cadenas de suministro puede generar costes adicionales y retrasos, contribuyendo a una mayor inflación en diversos sectores.". Eso sí, hay que tener clara las diferencias ya que "artículos tecnológicos de marcas estadounidenses como Apple, Tesla podrían experimentar subidas notables de precios debido a represalias arancelarias explícitamente anunciadas por la UE. En contraste, marcas asiáticas conocidas como Samsung, Huawei o LG podrían beneficiarse relativamente en términos competitivos si no se aplican medidas equivalentes hacia estos países".

Incertidumbre como certeza

Así pues, se puede ver que el mayor problema actual no es tanto el cambio en los aranceles, como su importe y el hecho de que la administración republicana no aporte confianza ni en los mercados ni en sus aliados. Ante la duda de que las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana, como ha pasado en este mes de abril, las empresas querrán ponerse a la defensiva, con lo que ello implica. Jiménez Zarco nos indica que "esta incertidumbre hace que los precios suban y la simple amenaza refuerza la inestabilidad y crea más pánico. Y el consumo se contrae". De la misma forma opina el profesor Álvarez, indicando que "la incertidumbre generada por políticas comerciales volátiles puede llevar a empresas a aumentar precios para compensar posibles pérdidas futuras o costos adicionales."

Donald Trump anunciando los aranceles recíprocos

Incluso si finalmente todo lo que ha pasado se anulara por una decisión del gobierno americano, aún quedan casi cuatro años de mandato de Donald Trump, y esto podría repetirse de la misma forma, o de una peor. Esto implica que no hay que preguntarse si los precios de los móviles van a subir o no, sino cuándo y cuánto. La profesora de la UOC nos recalcaba que "los mercados han quedado impactados. La confianza con Estados Unidos se ha roto. En respuesta a esa actitud hay amenazas pero si rectificara veríamos también rectificación en Europa. En China no está tan claro". Esto enfría las expectativas de que no haya aranceles entre las dos mayores economías del planeta. Además, según Cristóbal Álvarez, "las empresas multinacionales podrían continuar buscando diversificar cadenas de producción hacia mercados menos expuestos políticamente, como India o incluso regiones de América Latina".

Quizás marcas como Apple puedan aguantar sin subir precios durante unos meses, hasta el lanzamiento de los nuevos iPhone 17, pero desde luego no podrán asumir el incremento de estos precios más los que impliquen los aranceles que pongan otros países. China ya ha confirmado unos nuevos del 34% a todas las importaciones estadounidenses. Y todo esto afecta indirectamente a Europa y España. Jiménez Zarco nos comentaba que "los productos Estadounidenses tendrán doble arancel en Europa en tanto que debemos pagar el arancel de las piezas chinas que entran en Estados Unidos y el arancel que Europa ponga a los productos estadounidenses. Es lo que tiene la globalización, que un producto usa elementos de muchos países."

¿Me compro el móvil ya?

Ante la duda de si cambiar ahora de móvil o esperar un poco más hay que considerar varios escenarios. Para empezar, esto es relevante en el escenario de un comprador al que el precio le importa mucho, como es lógico. Además, hay que descartar los escenarios de cambio de móvil por pérdida, rotura o robo. En todos esos casos el cambio es apremiante.

Pero hay circunstancias en las que sí que puede haber dudas. Una persona que estuviera planteándose cambiar de móvil en breve, pero con un margen de un año, por ejemplo, sí que tendría que considerar el hacerlo ahora en vez de esperar. Tal y como está la situación es raro que los precios vayan a bajar. Sería hasta llamativo que se mantuvieran. La experta de la UOC deja claro que "si se estaba planteando ya la compra es bueno realizarla, porque no sabemos si esta incertidumbre va a ser a medio plazo o a largo plazo". Cristóbal remarca que "no hace falta apresuarse en la compra, salvo en aquellos productos específicamente expuestos a cadenas de suministro que dependan fuertemente de componentes estadounidenses o chinos directamente afectados por los aranceles."

Tienda de móviles

Es cierto que si no hay prisa siempre podemos optar a comprar un modelo más avanzado el año que viene. Pero, si tenemos un móvil de hace 4 o 5 años, el cambio se va a notar cambiemos a uno de este año o a uno del que viene. Y optar por hacerlo ahora seguramente nos salga algo más barato. O mucho, más en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Aquí es importante también saber qué tipo de móvil compraremos porque "los productos afectados serán los estadounidenses, no los chinos o coreanos". Estos podrían subir los precios indirectamente si usan piezas estadounidenses, pero no de igual manera que le pasará a los móviles de empresas estadounidenses.

En teoría los precios de los modelos actuales no deberían subir, al menos los que ya están en stock, pero en muchos casos los distribuidores suben los precios de forma inmediata ante las dudas que genera la situación actual. En ese caso el tiempo jugaría claramente en nuestra contra. No obstante, a largo plazo podríamos ver incluso mejoras ya que, como el profesor de la ESIC University remarca, "los grandes desafíos han sido catalizadores de cambios significativos y mejoras competitivas. Microsoft o Ford han demostrado que la adversidad puede impulsar la adaptación estratégica".