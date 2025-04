Lo nuevo de Android Auto cambia la pantalla táctil del coche: el nuevo botón que puede evitar distracciones

Mientras los fabricantes empiezan a renegar de las pantallas táctiles en los coches, o al menos dejan de usarlas para absolutamente todo, el problema de las distracciones en la carretera provocadas por estos dispositivos sigue muy presente. Y aunque Android Auto sea el sistema preferido por los conductores, eso no quita que no sea partícipe de este problema.

La propia Google es consciente de la distracción que puede suponer una pantalla táctil, especialmente cuando ofrece acceso a nuestras apps favoritas; por eso, ha tomado varias medidas en los últimos años para fomentar que miremos la carretera antes que la pantalla, incluyendo el bloqueo de ciertas apps mientras que el coche está en movimiento. Y ahora, acaba de añadir otra medida más, y es tan simple como un botón.

Algunos usuarios de Reddit se han encontrado con este nuevo botón en Android Auto, que aparece en la esquina superior izquierda con el icono de una flecha hacia abajo. Aunque a simple vista no está claro para qué sirve este botón, sólo hace falta pulsarlo una vez para darse cuenta de lo que hace.

Este nuevo botón nos permite salir de Android Auto con un sólo toque, para que la pantalla muestre el sistema propio del fabricante de nuestro coche. En realidad, esta función ya está presente en Android Auto, pero para acceder a ella es necesario primero pulsar en el menú de apps en la esquina inferior izquierda y encontrarla. Con el nuevo botón, sólo tenemos que pulsar una vez para volver al sistema del coche.

En otras palabras, si estamos conduciendo y por cualquier razón queremos volver a usar el sistema del coche (por ejemplo, para escuchar la radio), hasta ahora teníamos que abrir el menú de apps y encontrar la opción para cerrar Android Auto, algo que probablemente nos requiere de quitar la vista de la carretera, aunque sea momentáneamente.

A partir de ahora, lo único que tenemos que hacer es pulsar en la esquina superior izquierda (algo que es posible hacer sólo con el tacto en muchos modelos), y Android Auto se cerrará automáticamente.

El nuevo botón será especialmente útil para acceder a funciones que aún no están disponibles directamente en Android Auto; por ejemplo, ya hemos mencionado la radio, que está previsto que llegue a Android Auto próximamente pero que aún no está disponible. También puede ser útil para acceder a la configuración del coche o a funciones avanzadas de climatización si están ocultas en la pantalla y no tienen botones propios.

Como es lo habitual, esta novedad está llegando poco a poco a los usuarios, pero no todos lo están encontrando. Los primeros conductores que lo han probado afirman que funciona muy bien, ya que es capaz de salir incluso en sistemas que tradicionalmente no se han comportado bien con Android Auto, como el de Toyota.