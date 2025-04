Cómo capturar Pokémon en Google: el sencillo truco para conseguir uno de los juegos más adictivos en el buscador

Puede que Google no esté en su mejor momento, después de un par de años algo difíciles que han obligado a realizar varias reestructuraciones y despidos masivos mientras sigue apostando por Gemini y la IA; pero eso no significa que no quede nadie en la compañía con sentido del humor.

El nuevo huevo de pascua de Google nos recuerda a los tiempos en los que los desarrolladores metían secretos y juegos de manera constante en el buscador; y puede ser una manera genial de perder el tiempo durante estos días. Se trata de un minijuego basado en Pokémon, el clásico juego de Nintendo; concretamente, en los dos primeros títulos, Pokémon Rojo y Pokémon Azul, y los 151 Pokémon que arrancaron todo un fenómeno de masas.

A partir de ahora, podemos capturar esos Pokémon pertenecientes a la primera generación, directamente en nuestro navegador. Google ha implementado un minijuego que se activa cuando buscamos el nombre de un pokémon, y que permite ir rellenando los datos de nuestra pokédex hasta que los capturamos a todos.

Lamentablemente, este minijuego aún no está disponible en español; en las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL - El Androide Libre, no hemos podido iniciarlo de ninguna manera. La buena noticia es que conseguir el minijuego es muy fácil: sólo tenemos que cambiar el idioma de Google a inglés.

Para ello, sólo tenemos que pulsar en nuestra foto de perfil de Google para abrir la configuración del buscador, y encontraremos una opción para cambiar el idioma a "English". La buena noticia es que el juego es muy simple, y aunque esté en inglés, no deberíamos tener problemas en jugarlo.

El minijuego funciona de manera sencilla: lo único que tenemos que hacer es buscar el nombre de un Pokémon en nuestro smartphone, abriendo una nueva pestaña en nuestro navegador web y buscando en Google. El buscador nos mostrará los datos de ese Pokémon, pero lo interesante está en la esquina inferior derecha, donde aparecerá una Poké Ball.

Si pulsamos en la Poké Ball, se iniciará el proceso de captura del Pokémon; la pantalla se oscurecerá y el Pokémon aparecerá en una animación, y será capturado con nuestra Poké Ball. Cuando el proceso termine, el Pokémon se guardará en nuestra cuenta; el objetivo del juego es capturar los 151 Pokémon originales y completar el juego.

Por lo tanto, este juego nos pide recordar los nombres de todos los Pokémon originales, aunque siempre podemos buscar una lista usando Google. El propio minijuego nos dará pistas y la silueta de cada entrada para refrescarnos la memoria, como por ejemplo, si se trata de un Pokémon que evoluciona de otro.

Sin embargo, este minijuego no es tan simple como escribir el nombre de todos los Pokemon. Como los buenos jugadores sabrán, algunos Pokémon no pueden ser capturados tan fácilmente; aunque los busquemos, no podremos capturarlos con la Poké Ball que tenemos. Por eso, la estrategia consiste en primero buscar los Pokémon más básicos y los que nos encontramos primero en los videojuegos originales, y entonces podremos desbloquear nuevos tipos de Poké Ball, como la Master Ball.