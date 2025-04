Adiós a Windows 10: Microsoft consigue lo imposible, una migración masiva de usuarios al nuevo Windows 11

En Microsoft ahora mismo tienen que estar suspirando de alivio. El agresivo plan de la compañía para forzar a los usuarios a dar el salto a Windows 11 parece estar teniendo éxito, justo a tiempo; el fin de Windows 10 se acerca, y si el crecimiento de Windows 11 sigue a este ritmo, es poco probable que Microsoft vaya a cambiar de opinión.

Cuando Microsoft anunció el fin de soporte de Windows 10 para el próximo 14 de octubre de 2025, estaba anunciando el abandono del sistema operativo de ordenador más usado en todo el mundo por mucha diferencia; lo que parecía una locura tenía todo el sentido del mundo, ya que la compañía prefiere que los usuarios den el salto a Windows 11, donde tiene más oportunidades de obtener beneficios, como por ejemplo, con suscripciones a Microsoft 365 y Copilot.

Pero Microsoft estaba corriendo un gran riesgo con esta decisión; era posible que se repitiese la historia de Windows XP, el sistema que siguió recibiendo actualizaciones hasta una década después del fin oficial de soporte porque seguía presente en millones de ordenadores. Sin embargo, ahora parece que Microsoft ha dado en el clavo, y que sus tácticas están teniendo resultado.

Y es que la cuota de mercado de Windows 11 se ha disparado en los dos últimos meses, hasta el punto de que se está acercando a Windows 10; en concreto, Windows 11 obtuvo una cuota del 42,69% el pasado mes de marzo, mientras que Windows 10 bajó hasta el 54,2%, según datos de Statcounter. Aunque aún no está cerca de adelantar a su predecesor, Windows 11 se encuentra en una mejor situación que a finales de 2024, cuando Windows 10 llegó incluso a ganar cuota de mercado, con un pico del 62,7% de cuota.

Aún no es seguro que Windows 11 pueda seguir este ritmo, pero si lo consigue, no sería de extrañar que se convierta en el sistema operativo de ordenador más usado en el mes de mayo, o incluso en abril. En otras palabras, los usuarios por fin están aceptando Windows 11, y hay muchas razones por las que lo han hecho, aunque no todas son positivas.

Por una parte, que los usuarios actualicen al sistema más moderno no debería ser motivo de sorpresa, teniendo en cuenta que es una actualización gratuita y que Windows 11 ya viene preinstalado en la mayoría de los ordenadores vendidos al público general. Que el sistema viejo gane usuarios es lo realmente extraño y sorprendente. Pero detrás de esta migración masiva se encuentra algo más que una simple renovación de equipos.

No es ningún secreto que Microsoft se ha vuelto más agresiva con las actualizaciones a Windows 11, prácticamente forzando a los usuarios a dar el paso, lo quieran o no. Desde anuncios constantes a consejos de utilidad dudosa, como la sugerencia de que Windows 11 puede ir más rápido en su ordenador; algo que no tiene por qué ser cierto, ya que los requisitos del nuevo sistema son más exigentes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, incluso si Windows 11 de repente tiene éxito, nunca podrá atraer a todos los usuarios de Windows 10. Un motivo es simple: muchos ordenadores con Windows 10 no pueden ejecutar Windows 11 por culpa de los mencionados requisitos, como la obligación de tener un chip TPM en la placa base. Por lo tanto, es de esperar que cuando llegue el próximo mes de octubre, Windows 10 aún tenga millones de usuarios; pero si la cuota es lo suficientemente baja, Microsoft tendrá una excusa perfecta para abandonarlos.