Revolución en Android Auto: después de años negándose, Google por fin ha traído una de las novedades más pedidas

El 2025 está siendo un año muy importante para Android Auto, tal vez incluso más que los anteriores; en apenas tres meses la app para pantallas táctiles de coches se ha actualizado con grandes novedades, y esto es sólo el principio. Las próximas actualizaciones son incluso más rompedoras, y pueden cambiar completamente la manera en la que usamos Android Auto.

Algunas de estas novedades ya han sido anunciadas, como la llegada de Gemini a Android Auto, sustituyendo al Asistente de Google que hemos usado siempre; mientras que otras van a llegar por sorpresa. Ese es el caso de la gran novedad de Android Auto 14.1, que ya se encuentra en versión beta y se puede descargar de sitios como APKMirror; sin embargo, lo habitual es que las versiones beta no duren mucho, por lo que la nueva versión probablemente llegará a todo el mundo en los próximos días.

Y será un lanzamiento importante, porque Android Auto 14.1 es la primera versión compatible con videojuegos. En efecto, ahora podemos jugar en el coche, directamente en la pantalla táctil del vehículo e incluso conectando un mando o usando nuestro propio smartphone como método de control. Es tan sorprendente como parece, y representa un giro en la política de Google.

Por supuesto, la idea de jugar a videojuegos en el coche no es nueva; los Tesla son capaces de ejecutar algunos juegos de ordenador punteros y ya existen métodos no oficiales para hacer lo mismo en otras plataformas. Pero hasta ahora, Google se ha negado en redondo a incorporar videojuegos a Android Auto y Android Automotive, además de otras apps que requieren de la atención constante del usuario; el motivo es obvio: Google no quería fomentar las distracciones en la carretera, algo de lo que Android Auto ya ha sido acusado.

Sin embargo, el año pasado la compañía cambió de postura, gracias a un nuevo programa de compatibilidad con Android Auto que va a permitir la llegada de muchas apps que hasta ahora no estaban disponibles. Como parte de este cambio, los videojuegos ahora se pueden ejecutar en Android Auto; sin embargo, tienen una gran limitación, que no se pueden ejecutar con el coche en marcha.

En concreto, para iniciar una app de videojuegos desde Android Auto, primero es necesario activar el freno de mano del coche o ponerlo en 'Parking', para que el sistema se asegure de que el coche no está en movimiento.

Polestar El Androide Libre Android en el coche cambia para siempre: Google lanza novedades como multiusuario, nuevo reproductor, y más

Durante la conducción, los iconos de las apps de videojuegos aparecerán en gris, y si el usuario intenta pulsar en estos, aparecerá el mensaje "No disponible durante la conducción", como han podido comprobar en Android Authority. Es el mismo tratamiento que reciben otras apps que Google considera inseguras durante la conducción, como las apps de streaming de vídeo.

Otra limitación importante es de compatibilidad. No todos los juegos disponibles en Google Play son compatibles con Android Auto, y por ahora, parece que es una cuestión de prueba y error; algunos de los títulos que ya se ha comprobado que son compatibles son Angry Birds 2, Beach Buggy Racing, Candy Crush Soda Saga y Farm Heroes Saga.