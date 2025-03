La genialidad del CEO de Xiaomi: tira una sandía desde un sexto piso para demostrar lo seguro que es su coche

Cuando Lei Jun decidió invertir miles de millones de euros de Xiaomi en el desarrollo de un coche eléctrico, sabía que era una apuesta arriesgada. A diferencia de rivales como Huawei, Xiaomi decidió crear su propio coche en solitario, en vez de asociarse con un fabricante ya establecido en el sector, o simplemente poner su nombre a un modelo ya existente. El resultado fue el Xiaomi SU7, y ya es evidente que la inversión ha merecido la pena.

Crear un coche desde cero es una tarea al alcance de pocos, y es aún más difícil si es eléctrico. No sólo se trata de una tecnología en sus inicios, con los tropiezos y problemas que ello conlleva, sino que trae consigo una serie de desafíos para los que la solución aún no está del todo clara. Un buen ejemplo lo tenemos en la pieza más importante de un coche eléctrico: la batería.

Desarrolladas en colaboración con CATL, Xiaomi apostó por baterías de litio ternaria, lo que le ha permitido ofrecer una autonomía superior a la de rivales como Tesla, además de ofrecer carga rápida. Sin embargo, la autonomía y la capacidad no son los únicos aspectos importantes de una batería: la seguridad es tal vez más vital. Es algo que fue evidente con los primeros accidentes de coches eléctricos, muchos de los cuales terminaron con grandes incendios en cuanto las baterías eran perforadas.

Por eso, el vídeo publicado esta semana por Lei Jun en la red social Weibo, y compartido por CarNewsChina, es más importante de lo que parece. Aunque a simple vista parezca un desafío de TikTok, en realidad es la mejor demostración de los avances en seguridad que ha conseguido Xiaomi.

En el vídeo, Lei Jun, CEO de Xiaomi, se sube a la terraza de un edificio de seis pisos con una misión: tirar una sandía. El toque interesante es que la sandía ha sido recubierta por el mismo cubrimiento a prueba de balas que es usado para proteger las baterías del nuevo Xiaomi SU7 Ultra; por lo tanto, es una demostración de la capacidad de este material para sobrevivir impactos protegiendo el interior.

El resultado es sorprendente, con la sandía aparentemente sobreviviendo el impacto; aunque el vídeo no muestra la sandía abierta, y por lo tanto no sabemos el daño interno que ha recibido, el objetivo de la protección no es ese. Hay que recordar que las baterías de litio reaccionan con el oxígeno del aire cuando son penetradas por objetos punzantes o su recubrimiento externo sufre daños por un golpe.

Chema Flores Omicrono Las 4 claves que tiene el coche de Xiaomi en su software y que le convierten en único del sector

Este recubrimiento ha sido diseñado específicamente para evitar ese contacto con el aire, incluso si la batería sufre un fuerte golpe por un accidente. No evitará que tengamos que cambiar la batería por una nueva, pero al menos nos salvará la vida de un descomunal incendio.

El Xiaomi SU7 Ultra es el primer modelo de la compañía en recibir esta protección adicional porque es más probable que sufra ese tipo de impactos que pueden perforar la cubierta de la batería. Al ser un coche deportivo, las velocidades de sus accidentes probablemente serán superiores, y puede proteger ante los impactos de piedras y otros objetos, tanto en la carretera como en el circuito.