No vas a volver a perderte un concierto: lo nuevo de la app de Spotify llega a España

Puede que la música en alta definición de Spotify aún no haya llegado ni se le espere; pero eso no significa que la compañía se haya quedado quieta durante todos estos años. En concreto, en los últimos meses los usuarios han recibido una gran cantidad de novedades, si bien no todas han sido bien recibidas ni son realmente útiles (como cuando Spotify quería que hablásemos con espíritus).

No podemos decir lo mismo de la última novedad anunciada hoy por Spotify, con la llegada de una función para encontrar conciertos cercanos a nuestra localización; aunque como es habitual en la compañía, ha llegado en forma de una nueva lista de reproducción que ya está empezando a aparecer en las bibliotecas de los usuarios españoles.

Como es habitual en Spotify, las 30 canciones que aparecen en esta nueva lista de reproducción están basadas en nuestros hábitos de escucha, con artistas y canciones dependiendo de nuestros intereses. Lo realmente curioso es que esta lista no sirve sólo para escuchar los últimos lanzamientos y los clásicos imperecederos, también sirve para no perdernos ningún concierto de nuestro artista favorito.

Y es que, al lado de cada canción, veremos un botón que nos informará del próximo concierto de ese artista, y que se vaya a organizar en una localización cercana a la nuestra; por lo tanto, el contenido de esta lista puede variar dependiendo de dónde estemos. En concreto, la app obtiene la ubicación de la página Eventos en directo, por lo que es recomendable actualizar esta información para que la lista se actualice correctamente; en esta página también veremos todo tipo de conciertos que se organizarán cerca, pero no está personalizada como la lista.

Si pulsamos el botón del concierto que aparece al lado de cada canción, la app nos llevará a una página con los detalles del concierto o evento, incluyendo el cartel, la localización, la hora de inicio y más; también se incluye un enlace para comprar las entradas en plataformas como Ticketmaster o Enterticket, así como eventos similares o que también se celebren en localizaciones cercanas.

El contenido de esta lista de "Conciertos cerca de ti" se actualizará todos los miércoles de cada semana con información actualizada de los artistas que tocarán cerca de nosotros. Además, como todas las listas de reproducción, esta también se puede compartir con nuestros amigos, con la ventaja de que eso nos permite hacer planes conjuntos con todos los que quieran ir al concierto.

Además de actualizar nuestra localización, Spotify recomienda seguir a nuestros artistas favoritos en la app, para recibir este tipo de actualizaciones; además, es posible configurar las notificaciones para recibir avisos de nuestros artistas favoritos.