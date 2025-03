El bloqueo de IPTV para ver el fútbol gratis evoluciona: así va a afectar a las páginas legales

El bloqueo masivo de páginas ha llegado a España gracias a la sentencia ganada por LaLiga y Telefónica a finales del año pasado, que les permite ordenar a las operadoras limitar el acceso a direcciones IP en vez de a dominios como hasta ahora. Como resultado, multitud de páginas web y servicios legales que comparten dirección son bloqueados al mismo tiempo.

El resultado de este bloqueo masivo no es una sorpresa para nadie que esté al día de la lucha contra la piratería; no hay más que fijarse en un país muy cercano, Italia, donde ya llevan más de un año usando el sistema Piracy Shield para bloquear páginas y servicios, muchos de ellos completamente legales.

Piracy Shield, diseñado por la liga Calcio e implementado por la máxima autoridad de telecomunicaciones italiana, AGCOM, permite a los propietarios de los derechos del fútbol ordenar el bloqueo de páginas y servicios directamente a las operadoras y sin necesidad de aprobación judicial; si resulta familiar, es por una buena razón: ya el año pasado Javier Tebas dejó caer que España podría imponer un modelo parecido, pero no le hizo falta esperar gracias a la decisión del Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Barcelona.

La implementación del Piracy Shield en Italia no ha sido bien recibida, ni por organizaciones de defensa de los internautas ni por algunas de las principales empresas del sector, incluyendo Google y Cloudflare. Y ahora, AGCOM ha respondido a las críticas, aunque tal vez no de la manera que estas organizaciones hubieran deseado.

Como recoge TorrentFreak, AGCOM ha publicado los nuevos "requisitos técnicos y operacionales" de Piracy Shield, básicamente una actualización de las reglas a seguir para el uso del sistema. Algunos de los cambios hacen referencia a la enmienda a la ley original que fue aprobada por el congreso italiano el año pasado, como la obligación de que los servicios de VPN y DNS además de los buscadores web también realicen el bloqueo, que hasta ahora era obligatorio sólo para las operadoras.

De esta manera, todos los servicios que ofrecen acceso a contenido en Internet de alguna manera tendrán que registrarse con Piracy Shield, "sin importar dónde estén localizados", e incluso si no están directamente involucrados en el acceso de un sitio pirata. En otras palabras, esto obligará a Google a bloquear webs en un plazo de 30 minutos, si no quiere sufrir consecuencias legales e incluso penas de prisión para sus empleados.

Ya hay servicios de VPN, que ofrecen una capa de privacidad a los usuarios, que han anunciado que ya no podrán ofrecer sus servicios en el país, por lo que las consecuencias para la privacidad y la libertad de acceso a Internet en Italia se pueden notar en las próximas semanas.

Otro cambio importante afecta al bloqueo de páginas legales, que ya han sufrido servicios como Google Drive y muchos blogs y servicios pequeños que comparten dirección con servicios piratas. Por primera vez, AGCOM parece admitir que existe este problema, algo que hasta ahora ha negado categóricamente pese a las quejas de los usuarios afectados; sin embargo, su solución puede ser insuficiente, porque depende de los propietarios de los derechos.

Para empezar, por primera vez se impone una limitación en la duración de los bloqueos, que hasta ahora era indefinida, a 'sólo' seis meses; pero sigue siendo indefinida si la dirección sigue ofreciendo contenido pirata. En otras palabras, el bloqueo de páginas piratas es indefinido, y el bloqueo de páginas legales es de seis meses, algo que probablemente será de poco consuelo para los afectados.

Al menos, AGCOM se ha 'atrevido' a pedir a los propietarios de los derechos que "respeten la máxima diligencia y el máximo rigor" a la hora de ordenar servicios que quieren cerrar, y que tengan un "criterio de proporcionalidad y razonabilidad". Sin embargo, no incluye ningún castigo ni consecuencia por ignorar esos criterios, y de hecho, la enmienda a la ley protege tanto a AGCOM como a las empresas en caso de bloqueo excesivo que afecte a derechos fundamentales como el de la información.

AGCOM continúa pidiendo a los propietarios que consideren si la dirección IP ofrece "predominantemente" contenido pirata antes de ordenar su bloqueo, y hace mención explícita a servicios como Cloudflare, en los que varios servicios pueden compartir la misma dirección. En ese caso, si no hay "certeza de la naturaleza prevalente" de contenido pirata, entonces no debería ser bloqueado. En caso de que los propietarios de los derechos no estén seguros, deberían consultar directamente con AGCOM. Por lo tanto, es poco probable que los bloqueos de páginas legales vayan a terminar, al menos, por ahora.