Cómo arreglar tu viejo Chromecast si no puedes actualizarlo: Google por fin tiene una sencilla solución

Están siendo días difíciles para los usuarios de Chromecast. Hace una semana, los modelos antiguos de Chromecast dejaron de funcionar de manera repentina, y los smartphones de los usuarios no se podían conectar para enviar contenido, mostrando un mensaje de que no eran "fiables". En concreto, los modelos afectados eran el Chromecast de segunda generación, y el Chromecast Audio.

El miedo entonces compartido en redes sociales era que Google había apagado los Chromecast viejos para siempre, para obligar a los usuarios a comprarse el nuevo Google TV Streamer. Afortunadamente, Google declaró públicamente que se trataba de un simple error (aunque no ha explicado qué es lo que ha ocurrido) y que iba a trabajar para recuperar todos los dispositivos; hoy, por fin ha cumplido su palabra, y no ha sido fácil.

Para la mayoría de los usuarios, la solución al fallo de los Chromecast es muy sencilla: simplemente actualizar el sistema. Después de la actualización, el dispositivo se podrá conectar a Internet y podremos empezar a enviar vídeos y música desde nuestro móvil como siempre. El gran problema llega para los usuarios que decidieron restablecer su Chromecast de fábrica; esa suele ser una solución rápida a los problemas, especialmente después de una mala actualización, pero en este caso, fue lo peor que podrían haber hecho.

El restablecimiento de fábrica en este caso fue una mala decisión, porque supone que el Chromecast ahora no se puede actualizar con el parche que soluciona el problema original. Aunque Google advirtió a los usuarios que no restableciesen su dispositivo, el aviso llegó demasiado tarde, o no llegó a todo el mundo; como resultado, muchos usuarios se quedaron con un pisapapeles que no podía actualizarse.

Finalmente, en las últimas horas Google por fin ha publicado una solución a este problema, y está empezando a enviar correos a los usuarios afectados para explicarles lo que tienen que hacer. Si hemos restablecido nuestro Chromecast y ya no funciona, lo único que tenemos que hacer es actualizar la app de Google Home a la última versión disponible, y volver a configurar nuestro Chromecast como si fuese un dispositivo nuevo.

En concreto, los usuarios de Android necesitan la versión 3.30.1.6 de Google Home, mientras que los usuarios de iOS necesitan la versión 3.30.106. Una vez que hemos actualizado e iniciamos la instalación de nuestro Chromecast, la app detectará el problema automáticamente y lo solucionará.

Lamentablemente, debido a la manera en la que se lanzan las actualizaciones en Android, es posible que tengamos que esperar unos días hasta que la nueva versión de la app llegue a todo el mundo; para evitar la saturación de los servidores de Google Play, la compañía suele lanzar las actualizaciones de manera progresiva, primero para unos pocos usuarios y poco a poco para todo el mundo. Si no podemos esperar, otra opción es descargar la versión beta de la app a través de sitios como APKMirror; sin embargo, si no nos funciona lo recomendable es desinstalar esta versión beta y esperar a la estable.