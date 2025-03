Android Auto va a cambiar para siempre los controles del coche: estas son las novedades que Google está preparando

Google continúa con su apuesta por Android Auto y Android Automotive, acelerando el desarrollo del sistema para coches. Ya es evidente que el objetivo de la compañía va mucho más allá de simplemente ofrecer nuestras apps en la pantalla táctil del coche, y que quiere que, en el futuro, controlemos absolutamente todo desde Android Auto.

Ya hemos visto varios indicios de esta ambiciosa propuesta, con la implementación de la radio AM y FM en Android Auto, que será capaz de conectarse con los sistemas internos del coche y así evitar que tengamos que seguir usando el reproductor integrado en el coche. Pero eso es sólo el principio, y Google está trabajando para integrar todos los sistemas del coche en Android Auto.

Las referencias descubiertas por Android Authority en la beta de Android Auto 14 demuestran que Android Auto podrá controlar el climatizador y otras funciones relacionadas con el control de temperatura, como el aire acondicionado o el descongelamiento del parabrisas. De esta manera, podríamos controlar todas esas funciones directamente desde la pantalla con Android Auto, sin necesidad de usar los sistemas integrados del coche.

En concreto, la nueva versión de Android Auto incluye referencias en su código al control de aire acondicionado, que puede estar apagado, encendido, o en modo automático. El sistema de descongelación, por su parte, se puede controlar en el parabrisas o en la ventana trasera. Por último, se incluye una opción de "sincronización", que podría sincronizar las temperaturas entre el asiento del conductor y el del acompañante.

Por el momento, el código de Android Auto sólo tiene esas opciones, pero hay pruebas de que Google va a ir mucho más allá, y ofrecer un control completo del habitáculo a través de Android Auto. Por ejemplo, también se han encontrado referencias a la temperatura de los asientos, la ventilación de los asientos, la recirculación del aire, la calefacción del volante, la velocidad de los ventiladores, y la calefacción de los retrovisores. Además de estas referencias, se han descubierto iconos similares a los que se encuentran en el panel de control de cualquier coche.

Es posible que el lector esté pensando que meter todos los controles relacionados con la temperatura en una pantalla táctil es una mala idea, y no le faltaría razón. De hecho, la industria del automóvil ya está dando un giro de 180 grados con las pantallas táctiles, y muchos fabricantes ya están recuperando los botones en sus coches; a eso hay que sumar que el Euro NCAP pronto penalizará los coches que usen la pantalla táctil para todas sus funciones, negándoles las deseadas cinco estrellas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle muy importante: con Android Auto, no es necesario usar la pantalla táctil. Recordemos que el Asistente de Google ya permite realizar la mayoría de las acciones sólo con la voz, y que este mismo año será sustituido por Gemini en el coche. Por lo tanto, tiene sentido que podamos dar órdenes de voz a Gemini para que cambie la temperatura del interior a nuestro gusto; aunque Google no ha hablado aún de esta posibilidad, no sería de extrañar que podamos avisar a Gemini de que tenemos frío y que la IA automáticamente varíe la temperatura del asiento, el volante y el climatizador a niveles más agradables.