Adiós a Google Assistant: se confirma la muerte del asistente personal en móviles, televisores y coches

En una de las decisiones más obvias de los últimos años, Google ha decidido finalmente acabar con el proyecto de Assistant y centrarse únicamente en Gemini; eso implica una enorme migración de usuarios y hoy, la compañía ha explicado cómo pretende hacerlo.

Google Assistant, también conocido como el Asistente de Google, fue la respuesta de la compañía a Siri de Apple; un asistente personal que, usando reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje, era capaz de entender y ejecutar las órdenes del usuario. En su día, junto con Alexa y la mencionada Siri, Google Assistant planteó un futuro en el que la interacción con nuestros dispositivos es más personal y no tan dependiente de las pantallas. Hoy, ese sueño se ha terminado.

Google ha confirmado oficialmente que Google Assistant dejará de estar accesible en móviles a partir de este mismo año; a lo largo de los próximos meses, Google iniciará un proceso de actualización para que más usuarios empiecen a usar la app de Gemini como asistente personal. Este proceso afectará a todos los móviles que usen Android, sin importar la marca; por lo tanto, además de los Pixel, los dispositivos de Samsung, OnePlus o Xiaomi también realizarán el cambio.

De manera efectiva, Gemini pasará a ser una de las apps de Google preinstaladas junto con otras como Gmail, Chrome o YouTube; por su parte, la app de Google Assistant dejará de estar disponible para descarga en la Play Store. En realidad, Gemini ya es capaz de sustituir al Asistente de Google, e incluso es posible iniciar el asistente basado en IA de la misma manera; la propia Google ha confirmado que millones de personas ya han realizado este cambio, pero aún quedan muchos millones más que siguen usando el Asistente de siempre. El anuncio de hoy supone el arranque de una migración masiva de usuarios y móviles.

El plan de Google supone que la mayoría de los smartphones Android pasarán a usar Gemini como asistente personal, aunque habrá excepciones por limitaciones técnicas. Los smartphones que aún estén usando Android 9 o versiones anteriores, y que no tengan al menos 2 GB de memoria RAM, seguirán usando Assistant y éste seguirá funcionando. Por lo tanto, Google Assistant seguirá funcionando y no morirá, al menos no por el momento; sin embargo, es de esperar que en los próximos años el soporte se vaya reduciendo.

La medida no afecta sólo a los smartphones. Además, Google ha confirmado que también va a empezar a actualizar tablets, coches, relojes inteligentes, auriculares y otros dispositivos que se conectan al móvil, para que empiecen a usar Gemini. De hecho, ya hemos visto un avance de estos cambios en Android Auto con Gemini, que ya está en pruebas y cuyo lanzamiento se espera en los próximos meses.

Manuel Ramírez El Androide Libre Adiós a las distracciones en el coche con Android Auto y Gemini: así será conducir con la IA de Google como asistente

Por último, Google ha anunciado sus planes para los dispositivos del hogar inteligente, incluyendo altavoces, pantallas conectadas y televisores, que ahora mismo usan Google Assistant para ofrecer funciones inteligentes y control por voz. En vez de simplemente sustituir Assistant con Gemini, Google ha anunciado el desarrollo de "una nueva experiencia" para estos dispositivos, basada en Gemini, aunque no ha podido dar más detalles. Mientras tanto, Assistant seguirá funcionando en estos dispositivos, por lo que no debemos temer que nuestro altavoz inteligente deje de funcionar.

Este anuncio confirma que Gemini se ha convertido en la única apuesta de Google por su futuro inteligente. Al mismo tiempo, la compañía ha confesado que Gemini no nació como un sustituto de Assistant, pero asegura que ha trabajado para mejorar la calidad de la experiencia diaria con funciones de Google Assistant, como la reproducción de música, configuración de temporizadores y más. La gran ventaja, afirma Google, es que las capacidades de Gemini van más allá de lo que Assistant es capaz de hacer, incluyendo conversaciones con Gemini Live y asistencia en trabajos e investigación.