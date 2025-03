Samsung no para de ganar: después del gran éxito del Galaxy S24, el Galaxy S25 apunta maneras

La estrategia de Samsung ha sido la correcta; aunque la compañía coreana ha sido criticada por algunos que echan de menos una 'revolución' en el sector, la realidad es que la demanda de los consumidores ha cambiado, y lo que Samsung ofrece es justo lo que quieren. Así lo demuestra el gran éxito del Galaxy S24, que puede ser repetido por el del Galaxy S25.

Ya sabíamos que la del Galaxy S24 ha sido la generación más exitosa de Samsung en muchos años; incluso varios meses después de su lanzamiento, algunos de sus modelos aún consiguieron colarse entre los móviles más vendidos, incluso llegando a quitar ventas a los iPhone, que tradicionalmente han sido más populares durante la segunda mitad del año.

Ahora, tenemos la confirmación de hasta qué punto los Galaxy S24 han conseguido convencer a los usuarios. Según ha compartido el medio coreano The Elec, Samsung ha vendido más de 35 millones de unidades de los Galaxy S24, repartidas entre los tres modelos disponibles, el Galaxy S24, el Galaxy S24+ y el Galaxy S24 Ultra.

De esta manera, Samsung no sólo ha superado sus propias expectativas, sino que ha superado las ventas de los Galaxy S23; no sólo eso, sino que se ha convertido en la generación más vendida de móviles punteros de Samsung desde los Galaxy S10, lanzados hace ya casi seis años. No es ningún secreto que Galaxy AI ha sido la clave del éxito de los Galaxy S24, junto con las mejoras de hardware que, aunque no fueron enormes, sí que fueron suficientes para inclinar la balanza.

Pero tal vez la mejor noticia para Samsung es que este éxito no parece ser puntual, y que los Galaxy S25 también se van a vender como rosquillas; de hecho, las previsiones de Samsung se han vuelto más optimistas, y ahora apuntan a más de 37 millones de unidades vendidas. Según la predicción de Samsung, se venderán 13,6 millones de unidades del Galaxy S25 básico, 6,7 millones del modelo Plus, y nada menos que 17,4 millones del modelo Ultra.

En efecto, aunque pueda parecer sorprendente, el modelo Ultra es el más vendido y el que está recibiendo más demanda respecto a su predecesor, el Galaxy S24 Ultra; esto tiene sentido, ya que el Galaxy S25 Ultra es el modelo que más cambios ha recibido respecto a la pasada generación. Recordemos que el S25 Ultra estrena un nuevo diseño, con esquinas redondeadas que lo asemejan más al resto de la gama; hasta ahora, los modelos Ultra han sido fácilmente reconocibles, al ser, en la práctica, los sucesores de la gama Note.

En esta generación, el modelo Ultra se ha integrado mejor con el resto de los Galaxy S25, y parece ser un cambio bien recibido por los usuarios. Por eso, se espera que el modelo Ultra tenga la llave del éxito de esta generación, y según fuentes de The Elec, todo dependerá de las ventas de este mes de marzo y el próximo abril. Si son buenas, estaremos ante otro récord de ventas para Samsung.