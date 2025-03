Spotify Premium con anuncios: la pesadilla que no termina para muchos usuarios por fin tiene respuesta oficial

Normalmente, cuando pagamos una suscripción mensual a un servicio, esperamos obtener todas sus ventajas, especialmente si afectan a la publicidad; de hecho, uno de los principales motivos por los que los usuarios se pasan a cuentas de pago es para quitar los anuncios, como ha demostrado recientemente YouTube con su nuevo Premium Lite.

Spotify es otra plataforma con un sistema de monetización dual. Los usuarios pueden crear una cuenta gratuita y escuchar música sin tener que pagar un euro, pero a cambio tienen que 'tragarse' los anuncios; si lo prefieren, pueden optar por una suscripción Premium a partir de los 10,99 euros al mes, que además de quitar la publicidad, ofrece acceso a funciones avanzadas.

Lamentablemente, en las últimas semanas algunos usuarios de Spotify con cuenta Premium han tenido que sufrir los anuncios cada vez que reproducían música; y lo más sorprendente es que no se trata de un único problema, sino de dos. Todo empezó a principios de año, cuando los primeros usuarios se quejaron en la comunidad de Spotify y en otras plataformas como Reddit.

Inicialmente, Spotify confirmó públicamente que se trataba de un error en su plataforma, y compartió "buenas noticias" de sus equipos de desarrollo: habían encontrado la solución para las cuentas Premium que estaban reproduciendo anuncios cuando querían escuchar música. La compañía aseguró que los usuarios afectados debían "notar la diferencia inmediatamente". Sin embargo, la historia no termina ahí. Aunque es verdad que al principio parecía que el problema se había solucionado, en realidad muchos usuarios continuaron sufriéndolo durante estas semanas.

El problema afecta tanto a la app móvil oficial de Spotify, como a la de escritorio e incluso a la página web, lo que indica que puede provenir directamente de los servidores de la compañía; eso también significa que da igual lo que los usuarios hagan, no pueden solucionarlo. Por lo tanto, durante al menos un mes, muchos usuarios de Spotify Premium han estado pagando por un servicio que no han recibido, y más de uno ya ha solicitado un reembolso.

Eso parece haber sido suficiente para que Spotify vuelva a comprobar si todo está correcto de su lado, y resulta que no lo está. En declaraciones a Techcrunch, Spotify ha aclarado que se trata de un segundo problema no relacionado con el primero el que está provocando la reproducción de anuncios en cuentas Premium. La buena noticia es que la compañía ya está "arreglando" el fallo, aunque no ha podido confirmar cuánto tardarán los usuarios en notar la diferencia.

Por supuesto, a nadie se le escapa la coincidencia de este problema con las cuentas Premium y el reciente bloqueo de los APKs de Spotify. Usando versiones modificadas de la app, muchos usuarios piratas han podido usar Premium gratis durante meses, hasta que finalmente la compañía ha conseguido detectarlos y obligarlos a escuchar anuncios con sus cuentas gratuitas.

Entra dentro de la posibilidad que este bloqueo de cuentas Premium falsas haya afectado a las cuentas reales. Por otra parte, puede que estos problemas sean un síntoma de que Spotify está trabajando en un nuevo tipo de cuenta 'Supremium' con sonido en alta definición.