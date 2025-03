Samsung prepara una gran sorpresa para sus usuarios: ante los retrasos de One UI 7, va a dar todo un golpe en la mesa.

One UI 7 El Androide Libre

Ya no es ningún secreto que Samsung está teniendo problemas para actualizar todos sus dispositivos a Android 15. El sistema fue lanzado oficialmente el pasado mes de septiembre, y en octubre fue adoptado por todos los móviles Pixel; desde entonces, la mayoría de las marcas ha dado pasos importantes en su adopción y ya han lanzado actualizaciones, desde Vivo a Honor, pasando por Nothing.

En la lista no encontramos a Samsung, de manera sorprendente. Aunque One UI 7, la versión de la capa de personalización basada en Android 15, fue anunciada a finales del pasado mes de noviembre, hasta ahora ningún dispositivo ha recibido la ansiada actualización. Todos los móviles de Samsung que usan One UI 7 son nuevos lanzamientos del 2025, como los Galaxy S25 y el Galaxy A56, que ya venían con el nuevo sistema de fábrica.

Aunque Samsung no ha compartido los motivos de estos retrasos, las filtraciones nos pueden ayudar a comprender un poco mejor la situación interna; y la última de estas filtraciones trae una agradable sorpresa: la manera en la que Samsung va a compensar a sus usuarios por los retrasos de One UI 7 será ofrecer One UI 8 mucho antes de lo previsto.

Según ha compartido Tarun Vats en X, la primera versión de One UI 8 ha aparecido en los servidores de Samsung; en concreto, se trata de una actualización para los Galaxy S25, que permite alcanzar la versión 16 del sistema operativo Android. Esta versión de One UI 8 no está disponible para el público general, y probablemente ni siquiera es completamente funcional; se trata de una versión en desarrollo creada para realizar las primeras pruebas de rendimiento y 'bugs'.

Esto significa que Samsung ha iniciado el desarrollo de One UI 8 nada menos que dos meses antes de lo habitual, y por lo tanto, el lanzamiento también se vería adelantado. Es un movimiento poco habitual, que indica que Samsung quiere dejar atrás One UI 7 lo antes posible para centrarse en la próxima versión.

La consecuencia lógica de todo esto es que los usuarios de Samsung serían de los primeros en recibir Android 16 en sus dispositivos, posiblemente casi al mismo tiempo que los usuarios de móviles Pixel. También es un movimiento que adapta el desarrollo de One UI al del sistema operativo Android; recordemos que Google ha adelantado el desarrollo de Android, y que como resultado Android 16 ahora se espera para el próximo mes de junio.

De esa manera, los próximos Pixel 10 que se lanzarán en agosto deberían venir con Android 16 de serie, y al mismo tiempo, estaría disponible para los modelos Pixel antiguos; con esta noticia, es muy posible que los Galaxy se sumen a la fiesta prácticamente al mismo tiempo.