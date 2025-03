El futuro de Samsung que he visto en el Mobile de Barcelona: móviles ultradelgados, realidad extendida y mucha IA

Samsung es una de las empresas que más protagonismo ha tenido en el MWC, en gran parte por la relevancia de la marca en España. La compañía coreana ha anunciado nuevos móviles, como los Samsung Galaxy A56, A36 y A26, pero también ha detallado su apuesta por la inteligencia artificial, tanto en esos terminales como en los Galaxy S25 Series y el resto de su ecosistema.

Junto a todo esto, hemos podido ver (aunque no tocar) los próximos lanzamientos de la marca a corto plazo, probablemente este mismo año, tanto en lo relacionado con móviles como con otros dispositivos y productos. El año pasado la novedad fue el Samsung Galaxy Ring, y la compañía no deja de ampliar su catálogo de novedades.

Al igual que vimos con ese producto, las dos novedades que nos tiene programadas Samsung nos dejan echar un vistazo a lo que la empresa cree que será el futuro inmediato. Y en ello tiene mucha relevancia, cómo no, la inteligencia artificial.

Samsung Galaxy S25 Edge

En la presentación de los Galaxy S25 Series en San José (Estados Unidos), la firma coreana nos mostró un primer adelanto de lo que sería su nuevo integrante de la familia, nombrado oficialmente como Samsung Galaxy S25 Edge, retomando el nombre de unos móviles que ya vimos en el pasado.

Los Edge eran terminales que destacaban por sus pantallas curvas, pero también tenían ese nombre por estar al filo de la innovación del momento. Lo mismo pasa con este S25 Edge, que destaca sobre todo por su extrema delgadez, pese a lo que se espera que tenga una batería decente, aunque no tan grande como la de los otros integrantes de la familia.

Samsung Galaxy S25 Edge Álvarez del Vayo El Androide Libre Barcelona

Es posible que Samsung quiera probar la tecnología de pilas de silicio y carbono que ya hemos visto en otras marcas, pero por el momento no han querido confirmar este extremo. Al igual que ha hecho Apple con el módem C1 y el iPhone 16e, es posible que probar este tipo de baterías en un modelo que no es de los principales tenga como fin analizar la respuesta de mercado. La intención de Samsung parece encaminarse a comprobar si hay problemas antes de implementarla en modelos masivos, para no arriesgarse a repetir lo que ocurrió con el Samsung Galaxy Note 7.

Se espera que este modelo se coloque entre los Galaxy S25 Plus y S25 Ultra, con un precio también a medio camino, y enfocado a los que quieren un móvil diferente pero con todo lo que la empresa suele ofrecer.

La tendencia actual de hacer los móviles más finos quizás no tenga los inconvenientes vistos hace unos años, pero habrá que ver si no afecta a la calidad de las fotos, dado que las ópticas requieren de cierto grosor. Es el motivo por el cual vemos cada vez más módulos que sobresalen mucho de la zona trasera. Pese a que no hay anuncio para su comercialización, se rumorea que podría lanzarse a inicios del segundo trimestre de 2025.

Project Moohan

El segundo dispositivo que se ha dejado ver en el MWC ha sido el casco de realidad mixta de Samsung. Se adelantó ya hace unas semanas que la empresa estaba trabajando con Google para llevar la experiencia Android, con todo lo que ello implica, a unos cascos de realidad aumentada que pudieran dar la batalla contra propuestas como las Apple Vision Pro.

Cascos de Samsung Álvarez del Vayo El Androide Libre Barcelona

Por el momento no hay fecha de presentación, pero los rumores indican que sería un lanzamiento similar al del Galaxy Ring. Es decir, a principios de verano podría ponerse a la venta en algunos países, como Estados Unidos o Corea del Sur, y antes de que acabe el año en otros mercados como el de Europa.

La cuestión es si las dos empresas van a lograr lo que ni Apple ha conseguido, que es democratizar esta tecnología y que el público general quiera hacer uso de ella. Es posible que los cascos se queden como una tecnología de nicho, y que ya haya que esperar a las gafas de realidad mixta, algo en lo que también sabemos que tanto Apple como Google están trabajando. Con todo, ese proyecto no parece que vaya a ver la luz en este 2025.

La IA lo controla todo

El último punto importante del futuro de Samsung es quizás el más relevante. La apuesta que está haciendo la empresa por la inteligencia artificial es cada vez mayor. Hemos podido hablar con diversos responsables de Samsung en España y asistir a una mesa redonda en la que la empresa ha dejado claro su enfoque de la mano de socios como Qualcomm.

Samsung quiere que la IA sea la nueva interfaz de sus productos, la manera en la que los usamos. Esto se empieza a ver ya en One UI 7, que permite hablar con el móvil para encontrar los ajustes necesarios para realizar ciertas tareas sin necesidad de saber el nombre de los mismos, dónde están, etc.

Mesa redonda de Samsung sobre inteligencia artificial Álvarez del vayo El Androide Libre Barcelona

Además, esto se aplica a todo a todos los dispositivos, no solo a los smartphones. El acercamiento de la empresa a la realidad aumentada, al hogar conectado o a la salud también se verán influenciados por esta estrategia, con el objetivo de que el usuario pueda interactuar con los aparatos de Samsung de manera mucho más sencilla.

Para ello, la multimodalidad será extremadamente importante, incluyendo apartados tan importantes como los gestos o la visión, lo que augura una apuesta por la inclusión de IA en gafas, anillos y otros accesorios del propio smartphone. Para mejorar este funcionamiento, Samsung ha apostado por los agentes, una suerte de primera evolución de la IA que nos ayudará a ejecutar tareas de forma sencilla y precisa, e incluso a organizar nuestra vida.

Este ha sido uno de los puntos clave de los que se ha hablado en una mesa redonda en la que tanto integrantes de Samsung como expertos independientes reflexionaron sobre el tema. La inteligencia artificial está entrando extremadamente rápido en nuestra vida y los agentes harán que podamos hacer uso de ella para organizarnos y gestionar tareas que ahora mismo requieren más pasos y más tiempo. La presentación de Alexa+ ya nos ha dejado ver cómo será esto.